Saiba como e onde descartar seus aparelhos eletrônicos e pilhas em Londrina

O lixo eletrônico, REEE ou e-lixo, é um dos desafios da gestão de resíduos em todo o planeta, já que o número de dispositivos desse tipo cresce a cada ano. Além de sobrecarregar os nossos aterros sanitários, os componentes químicos são prejudiciais ao meio ambiente caso descartados e manuseados de forma incorreta, com potencial de contaminação do solo e de cursos d’água, além de outros impactos negativos.

Por outro lado, a reciclagem de celulares, fones, impressoras, cabos, pilhas, carregadores, entre outros, permite a reutilização do plástico, vidro, cobre, prata, ouro, e muitos outros, além de dar a destinação correta e segura para materiais que não podem ser recuperados.

A Green Eletron, principal gestora da logística reversa de eletroeletrônicos e pilhas do Brasil, tem atuação em Londrina, disponibilizando três coletores de eletroeletrônicos e pilhas de pequeno porte. Exclusivo de pilhas são 54 Pontos de Entrega Voluntária. Veja como fazer o descarte ambientalmente correto de aparelhos elétricos e eletrônicos e pilhas.



Separe o que será descartado





É importante separar os aparelhos elétricos e eletrônicos do lixo reciclável (garrafas plásticas, embalagens, potes de vidro, etc) e do lixo orgânico. Cada um deles possui uma destinação específica para facilitar o processo de reciclagem. No caso dos resíduos eletrônicos, o seu descarte deve ser feito em locais específicos. A boa notícia é que eles estão instalados em unidades do comércio local e, por isso, a ação pode ser inserida na rotina da população.

Como descartar





Se você for descartar eletroeletrônicos, não desmonte os produtos. Se o aparelho tiver bateria de lítio, como em celulares, notebook, etc, deixe-a dentro do produto. Para as pilhas comuns, basta descartá-las soltas ou em uma sacola de plástico em qualquer ponto de coleta de pilhas ou até mesmo de eletrônicos, que também são equipados para recebê-las.



Localize o PEV mais próximo de você. A Green Eletron disponibiliza em seu site todos os Pontos de Entrega Voluntária e os classifica por proximidade do endereço inserido por cada pessoa que faz a busca. Veja os que estão disponíveis hoje em Londrina:



Casas Bahia Londrina - Centro

Avenida Paraná, 203. Centro. CEP: 86010-390.



Casas Bahia Londrina - Benjamin

Rua Benjamin Constant, 1138. Centro. CEP: 86010-350.



Supermercados Angeloni Londrina - Gleba Fazenda Palhano

Rua João Huss, 74. Gleba Fazenda Palhano. CEP: 86050 -490.



Para descartar suas pilhas, escolha entre os 54 pontos de coleta.