Saiba como elevar o desempenho do seu notebook no trabalho híbrido

Com a retomada das atividades presenciais e a implementação do modelo híbrido de trabalho pelas empresas, os brasileiros têm experimentado uma realidade muito mais conectada e flexível. Para acompanhar essa nova rotina dos usuários é imprescindível que, além de um bom dispositivo móvel, sejam adotadas medidas que melhoram a usabilidade e o desempenho dos equipamentos. No caso dos notebooks, a Samsung separou dicas para os consumidores em geral, estejam eles trabalhando de casa, do escritório ou de qualquer outro lugar.

Confira abaixo quais são elas:





Realize limpezas frequentes



Reduzir a quantidade de arquivos e programas que não são mais utilizados é uma boa maneira de garantir o alto nível de desempenho do seu dispositivo. A cada quinze dias ou mensalmente, separe um tempo para remover arquivos temporários por meio de limpeza de disco/cache e para desinstalar ferramentas e/ou programas que não usa mais. Se possível, tente também evitar um alto volume de abas abertas enquanto navega. Dessa forma, haverá redução no consumo de memória e aumento no nível de performance do equipamento.





Reduza o consumo de bateria



Assegurar a durabilidade da bateria também influencia no desempenho do seu notebook. E o ajuste do brilho da imagem está diretamente ligado ao consumo de energia, além de contribuir para o cansaço visual e, consequentemente, na sua produtividade. Nesse caso, a dica é realizar um ajuste manual, diminuindo o brilho da tela quando estiver em ambientes internos ou com pouca luz. Para isso, digite a palavra 'brilho' na barra de pesquisa ou aperte as teclas FN+F2 ou FN+F3.



Evite a abertura automática de programas