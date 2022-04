Saiba como o protetor solar pode mudar a sua vida

Item indispensável e recomendado por todos os dermatologistas, o protetor solar previne manchas, combate o envelhecimento precoce e até protege do câncer de pele, o mais frequente no Brasil e no mundo, segundo o Inca (Instituto Nacional de Câncer).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Contudo, apesar de todos os benefícios, muitas pessoas abrem mão da utilização diária do produto, e deixam passar a necessidade do filtro solar para a saúde humana, um erro visível entre as peles com aparência envelhecida e ressecada.





Porém a grande variedade nas prateleiras das farmácias de todo o mundo pode confundir e gerar algumas dúvidas sobre a eficiência dessa proteção. Pensando nisso, criamos um guia para que você possa adquirir o item certo para as suas necessidades e tipo de pele. Entenda:

Continua depois da publicidade