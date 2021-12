Saiba como separar adequadamente as finanças pessoais das empresariais

Conseguir identificar gastos e saber usar adequadamente dinheiro é muito importante para saúde financeira de empresas, alertam especialistas

Com a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas precisaram se aventurar e encontrar novas opções para ganhar dinheiro. Em muitos casos, abrir um novo negócio se tornou mais do que um sonho, passando a ser uma necessidade para conseguir renda durante esse período, que trouxe ainda mais instabilidade para a situação econômica das famílias.

Entretanto, algumas dessas empreitadas foram tão positivas que mudaram a atuação de diversos trabalhadores, que agora começam a se ver cada vez mais envolvidos com o dia a dia de se ter uma empresa.





Para lidar com as finanças, alguns optaram por contratar especialistas ou foram atrás de cursos de gestão financeira EAD para acompanhar o crescimento da empresa. Segundo especialistas, um dos passos mais importantes para manter uma empresa crescendo de forma saudável, principalmente no caso das micro e pequenas empresas, está em saber separar de forma adequada as finanças pessoais das finanças do empreendimento.





Quando as contas da empresa estão misturadas com a da pessoa física, o empreendimento pode ficar sem capital de giro, sem fluxo de caixa e sem espaço para um investimento dentro de seu próprio orçamento. Além disso, o empreendedor costuma perder o controle de suas contas pessoais, sem saber exatamente quanto pode gastar todos os meses, já que pode haver uma instabilidade na verba mensal.





Para separar as finanças, é importante começar por uma análise criteriosa delas. Saber quais são os gastos mensais, tanto pessoais, quanto empresariais, ajuda a definir o que poderá ficar em cada conta. Ao calcular esses gastos, inclua todos os gastos, até mesmo aqueles mais simples, para garantir que haverá a quantia necessária disponível.





Quando isso estiver bem definido, o empreendedor poderá saber quanto é possível ser retirado da empresa. O ideal é que essa quantia seja tratada como um “salário” para o empreendedor, não variando a cada mês.





Para ficar mais fácil e seguro de fazer essas contas, leve em consideração os meses com o menor faturamento, assim como os meses em que há maior gasto.





A partir desses passos, evite misturar as quantias, dando preferência para ter suas contas e cartões separados, pagando o que for de assunto pessoal com a sua conta de pessoa física e o que for de assunto empresarial com a conta de pessoa jurídica.