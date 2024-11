Saiba mais sobre a Bola de Neve, igreja fundada pelo apóstolo Rina, que morreu neste domingo

Fundada por Rinaldo Luis de Seixas Pereira, mais conhecido como apóstolo Rina, a igreja Bola de Neve atraiu diversas celebridades ao longo dos anos. Rina, 52, morreu neste domingo (17), em um acidente de moto em Campinas (SP).





Entre os frequentadores da Bola de Neve estão nomes como Monique Evans, a atriz Fernanda Vasconcellos, o ator e apresentador Guilherme Berenguer, o surfista Gabriel Medina e a modelo Sasha Meneghel, além de seu marido, João Figueiredo. Figueiredo, inclusive, é filho de pastores da congregação, e a cerimônia religiosa de seu casamento com a filha de Xuxa, em 2021, foi realizada por Rina.





Outro nome de destaque que frequentou a Bola de Neve foi Rodolfo Abrantes, ex-integrante da banda Raimundos. No início deste ano, ele e sua esposa, Alexandra Abrantes, relataram ter sofrido abusos psicológicos por parte de pastores da igreja. "Feridas que demoram muito para curar", descreveu o cantor à época.





Rodolfo rompeu o silêncio 13 anos após se afastar de uma das sedes da igreja, localizada em Balneário Camboriú (SC). A decisão de expor os acontecimentos ocorreu após virem à tona acusações de estelionato e exploração de trabalho voluntário por ex-membros da congregação.





Mas o que é a Bola de Neve? A denominação evangélica é bem diferente do tradicional. Os cultos possuem atmosfera semelhante a um show de rock: têm linguagem descontraída, músicas com guitarras e testemunhos de fiéis sobre suas experiências com o dízimo e a prosperidade.





Com pregações sem formalidade excessiva, "a igreja atrai pessoas alternativas", diz Rina. Surfista e fundador da congregação, ele era alinhado ao presidente Jair Bolsonaro e defendeu as celebrações presenciais no auge da pandemia.





A igreja tem uma postura liberal quanto à vestimenta, mas proíbe o consumo de álcool e cigarro, e prega a abstinência sexual antes do casamento. A congregação tem cerca 400 unidades e está presente em todas as regiões do Brasil, e também em Portugal e em países da América do Sul (como Colômbia e Uruguai), da África e no Canadá.





As primeiras reuniões da Bola de Neve aconteceram em 1999, embaixo de uma loja de surfe em São Paulo (SP). A história contada na igreja é que, sem uma mesa disponível para apoiar a Bíblia, a opção foi utilizar uma prancha de surfe como púlpito, o que se tornou uma marca da Bola de Neve.





Rina estava afastado das atividades da igreja desde junho, após uma série de denúncias de agressão contra sua esposa, a cantora gospel Denise Seixas. Ela conseguiu uma medida protetiva na Justiça contra o apóstolo depois de relatar episódios de lesão corporal, injúria, difamação e violência psicológica.





Apesar de ter negado as acusações, ele foi afastado do Conselho Deliberativo da Bola de Neve. Na época, a igreja informou o afastamento de Rina por meio das redes sociais.





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.