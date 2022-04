Saiba por que você deve parar de palitar os dentes

O norte-americano Charles Forster, depois de morar no Brasil (em Pernambuco) entre as décadas de 1840 e 1850, encantou-se com a beleza da dentição das mulheres brasileiras, que usavam palitos de salgueiro para remover restos de comida dos dentes. Voltando aos EUA, contratou um inventor de máquinas para que criassem um equipamento de produção de lascas de madeiras. Surgiu, então, o palito de dente.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade

A cirurgiã dentista Bruna Conde explica que, apesar de prático, o item não cumpre o papel de limpar e vai apenas remediar uma situação temporária. Para completar, o palito de madeira ainda pode ser prejudicial ao seus dentes e gengiva. “Aquela pequena ponta é afiada o suficiente para conseguir perfurar o tecido da gengiva. Assim, a ferida pode contribuir para a entrada de bactérias nocivas e resultar em problemas gengivais irreversíveis”, conta a especialista em saúde bucal.





Quando você usa o palito de dente para limpar algum resíduo de comida que ficou entre os dentes, pode até parecer que a limpeza foi feita, mas, na verdade, pode não ter sido limpo totalmente. Na maioria das vezes, o palito acaba empurrando a sobra de alimento ainda mais para dentro, além disso, nem sempre ele consegue alcançar o local e, ao insistir, sua gengiva pode ser ferida. Segundo a dentista Bruna Conde, a melhor opção, sem dúvidas, é o fio dental para realizar a limpeza entre os dentes. O fio dental consegue encaixar perfeitamente nos espaços entre os dentes, pode ser usado com facilidade e é muito mais seguro e efetivo para realizar a limpeza.

Continua depois da publicidade

Muitas pessoas usam o palito sem cuidar dos seus dentes. Empurram-no entre os vãos para retirar melhor os resíduos acumulados. Outro problema que isso pode causar é o afastamento entre os dentes, porque, ao utilizar o palito todos os dias como um meio de limpeza, acaba forçando-os e, com isso, causando o espaçamento.





Conde cita alguns dos principais problemas causados pelo uso de palitos de dente:





- Retração da gengiva, que é o afastamento da camada protetora que fica sobre a raiz do dente, podendo provocar sensibilidade e alteração da estética.





- Problemas gengivais por achar que a higiene com palito é o suficiente e 100% efetiva.





- Feridas em qualquer parte da boca, pela perfuração com a ponta do palito.