Saiba quais são os idiomas e as nacionalidades mais atraentes para os brasileiros

O mesmo também aconteceu com o segundo lugar dos crushes nacionais, ocupado simultaneamente pelos franceses e espanhóis. Do top 3, apenas o terceiro lugar foi ocupado por uma única população: a portuguesa.

Os gringos podem respirar aliviados: dada a quantidade de empates no pódio, há espaço para muita gente no coração dos brasileiros. Para se ter uma ideia, depois de uma disputa acirrada, o topo do ranking das nacionalidades mais atraentes foi encabeçado não por uma, mas duas — os italianos e os estadunidenses.

Esbarrando com gringos pela internet



Os números não nos deixam mentir: pelo menos no Brasil, o interesse em interagir virtualmente com estrangeiros é algo que vem crescendo a cada ano. Somente de 2020 a 2023, as buscas online em torno do tema saltaram 122% (no Sul e Sudeste, o crescimento passa dos 130%), entre pesquisas como “apps para namoro internacional” e “como conhecer gringo” — o que também sugere certa dúvida sobre por onde começar.

Para nossos entrevistados, os espaços mais eficazes para “trombar” com pessoas de fora ainda são as redes sociais (76%), seguidas por apps de namoro como o Tinder, Happn e Badoo (43,8%). Outras opções válidas são os bons e velhos aplicativos de mensagens (32,4%), plataformas de intercâmbio de idiomas (29,8%) e websites de chats online (14%), mais famosos há alguns anos. De toda forma, dos jogos (12,4%) aos fóruns (13,2%), opções certamente não faltam!