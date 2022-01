Saiba tudo sobre as lentes de contato para os dentes, febre entre os famosos

Os procedimentos estéticos dentários caíram no gosto dos brasileiros. Ultrafinas e com excelentes resultados, a longo prazo, as lentes de contato laminadas são uma opção para a conquista do sorriso perfeito. Mas nem tudo é fácil e prático no procedimento.





“As peças são aplicadas em cada um dos dentes de maneira individual peça por peça. Uma característica desse procedimento é a capacidade de se ajustar cor, tamanho e formato, podendo se criar um sorriso harmonioso. O procedimento é seguro para o paciente, porém e de suma importância escolher cuidadosamente o profissional que vai fazer o procedimento”, alerta a dentista Mayara Martin Fernandes.



Elas levam esse nome por serem extremamente finas, assim como as lentes de contato oculares. É importante saber que as lentes de contato e as facetas laminadas são confeccionadas sob medida para cada paciente.



As lentes, no entanto, são mais finas do que as facetas e, por isso, são facilmente fixadas e sem avariar os dentes. A espessura não passa 0,5 milímetro, enquanto as facetas têm espessura entre 0,5 e 0,8 milímetro.





As lentes laminadas são mais indicadas para pessoas com dentes saudáveis. Já as facetas de porcelana podem ser utilizadas em dentes mais desgastados e com outros tratamentos, por serem mais espessas.





Um alerta feito pela profissional está relacionado às contraindicações. “Para a aplicação das lentes, é necessária a realização de um exame clínico adequado por um profissional dentista. Caso o paciente tenha alguma doença bucal, não é recomendado colocar os laminados. Em alguns casos específicos não podem passar pelo método quem tem periodontite, ou os que sofrem de fraturas ou trincas, cáries, bruxismo não tratado, dentes com canal tratado, entre outros”, alerta a dentista.

Outro cuidado é com a tonalidade escolhida para as lâminas. Diversos famosos exageraram no tom branco dos dentes e acabaram virando piada na internet, como é o caso da apresentadora Adriane Galisteu, do cantor Gusttavo Lima e do jogador Firmino.