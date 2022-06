Santuário retoma as quermesses, com missa sertaneja e peregrinação do campo

Para resgatar a cultura de festas e quermesses, muito comuns no início da comunidade do bairro Vila Nova em Londrina, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida realiza, em 2022, a Quermesse Jubilar, que também faz alusão ao Jubileu de Platina (70 anos como paróquia) e Jubileu de Prata (25 anos como Santuário). Desta vez, depois de dois anos sem esse tipo de atividade por conta da pandemia do coronavírus, serão diversos dias de festejos, entre junho e julho.

“A comunidade se encontra e se reencontra nos festejos juninos, tradicionais da fé cristã. Por isso, é muito importante celebrar estes momentos com alegria”, ressalta o padre Rodolfo Trilstz, pároco e reitor do Santuário. Antigamente, os pioneiros do bairro e da comunidade andavam pelos sítios das redondezas arrecadando prensas e doações de animais, como porco e galinhas, para a confecção dos alimentos, além dos bolos que eram preparados pelas mulheres. Desta vez, haverá barraquinhas de pastel, pipoca, quentão, cachorro quente, milho cozido, batata frita, bebidas e bolos típicos.

A programação conta ainda com o tradicional show de prêmios, que vai sortear uma TV Smart LED 60”, uma lavadora de roupas 12kg, um faqueiro com 130 peças, uma churrasqueira gaúcha a gás ou carvão e um forno microondas de 31 litros. Os ingressos custam R$ 25 e o evento será no dia 25 de junho, a partir das 20h, no salão com Santuário, com renda revertida para os trabalhos e as ações da comunidade.

No dia 2 de julho, data em que será celebrada a solenidade de São Pedro e São Paulo, além da missa em ritmo sertanejo, o Santuário realizará a peregrinação do homem do campo. “Queremos rezar por todas as pessoas que trabalham com as questões ligadas ao campo”, afirma o padre Rodolfo. Estão sendo convidadas todas as pessoas, entidades e instituições que atuam nessa área para participarem ou enviarem seus representantes.