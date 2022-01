Saúde mental: Janeiro Branco é um convite aos cuidados

Janeiro, o mês dos novos planos, novas metas e inúmeras expectativas para o ano que se inicia. Porém, para muitas pessoas, tantas oportunidades e intenções se tornam um grande peso. Afinal, esse é um período perfeito para as comparações e cobranças internas ganharem ainda mais força. “Por que a minha vida não vai para frente?”, “Por que eu não sou feliz como as pessoas que me cercam?” ou “Por que não consigo cumprir os meus planos?” são perguntas que costumam assombrar a mente de quem tem dificuldade em lidar com esses novos ciclos.



Com objetivo de chamar a atenção da sociedade para a questão dos cuidados com a saúde mental, psicólogos de Uberlândia (MG) criaram o Janeiro Branco. A ideia principal da campanha é enfatizar o tema na vida da população, pois muitos ainda relacionam um bem-estar mental à ausência de distúrbios psicológicos como depressão, ansiedade etc.

Psicanalista há 16 anos, Sylvio do Amaral Schreiner acredita que a pandemia da Covid-19 trouxe mais atenção à saúde mental como um todo, porém ele afirma que o assunto ainda é tabu. “O tema da saúde mental ficava restrito aos grupos considerados como "loucos", fracos e coisas assim. Agora já se admite pelo menos que todo mundo tem problemas de saúde mental. E quando eu digo que todo mundo tem problema de saúde mental, me refiro às dificuldades de lidar com o que sente, com as emoções e com os sentimentos”, analisa.





