Semana tem Dia Mundial sem Tabaco e Dia da Bicicleta

Embora menos tóxicos, eles ainda contém nicotina e podem aumentar em mais de quatro vezes o risco do uso do cigarro, como destaca o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) em reportagem da Agência Brasil.

De acordo com a OMS, o tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Dessas, mais de 1 milhão são fumantes passivas. O programa Rádio Sociedade destaca os perigos do uso de cigarros.

Marcando o fim do mês de maio, no dia 31, as ações do Dia Mundial sem Tabaco mobilizam a população para o combate ao tabagismo. A data foi instituída pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 1987 e alerta para a doença que é a principal causa de morte evitável no mundo e se caracteriza pela dependência física da nicotina.

Em busca de hábitos saudáveis







Por falar em saúde, uma outra data instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas) destaca uma alternativa benéfica para a saúde e para o meio ambiente: a bicicleta. O Dia Mundial da Bicicleta é comemorado em 3 de junho e foi instituído em 2018 para incentivar o uso desse meio de transporte.





A data marca ainda os 30 anos da ECO-92, a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. O encontro sediado no Rio de Janeiro contou com 178 chefes de Governo e foi responsável por desenvolver metas de responsabilidade social e ambiental expressas no documentods

No mundo todo, países têm investido no uso das bikes para melhoria da mobilidade urbana e redução da emissão de gases poluentes. Fortaleza é um exemplo positivo no Brasil, com 386 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas.





No entanto, é em uma cidade no Pará que a bicicleta não é só o melhor, mas o único meio de transporte.

O município de Afuá, na Ilha de Marajó, é conhecido como a Cidade das Bicicletas. Lá, cerca de 40 mil pessoas se deslocam pedalando pela cidade.





O dia 3 de maio também chama a atenção para a importância de hábitos saudáveis no Dia da Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil. A obesidade infantil já é considerada uma epidemia mundial e estima-se que 254 milhões de jovens de 5 a 19 anos vão conviver com o excesso de peso até 2030, segundo a organização internacional. Para combater esse problema, estilo de vida e alimentação saudáveis são o melhor remédio.