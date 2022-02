Ser caminhoneiro autônomo propicia autonomia profissional e financeira

O trabalho como autônomo é uma excelente opção para aqueles que buscam mais independência na autonomia e na execução das tarefas, flexibilidade de horários, além da oportunidade de dimensionar seus ganhos para as suas necessidades pessoais, assim como o encarreiramento profissional. Para tanto, faz-se necessário conhecer bem o seu perfil pessoal e profissional e ter uma boa organização e planejamento para obter sucesso. Tanto é que muitos profissionais autônomos são encontrados no ramo do transporte, principalmente os de carga, que percorrem as estradas brasileiras.

Para as pessoas que pensam em adotar essa profissão, seguem algumas dicas importantes para conhecer melhor os desafios. O primeiro ponto é saber o que define ser um profissional autônomo. Podemos entendê-los como indivíduos que exercem uma profissão sem ter vínculos empregatícios com uma empresa, ou seja, a pessoa é responsável por todas as etapas pertinentes à sua atividade, seja a de planejar e organizar os serviços, divulgar a sua atividade, buscar clientes e garantir a qualidade para os mesmos, executar a manutenção preventiva de seu ferramental de trabalho. Um exemplo é o caminhoneiro, que tem que atentar-se em atender bem seu cliente, desde a captação da mercadoria até a entrega da mesma, assim como manter a manutenção de seu caminhão em perfeito estado.

Um outro ponto bastante importante é ser consciente que não tem um salário fixo nem os benefícios oferecidos pelas empresas. Na verdade, tem que haver muita organização financeira para os períodos onde a demanda é menor e, consequentemente, os ganhos financeiros diminuem. Porém, um profissional autônomo também pode ter seus ganhos aumentados, pois é o próprio que faz as tratativas de pagamento com o cliente. Sem contar que o caminhoneiro, assim como qualquer profissional que trabalhe como autônomo, tem que ter foco na dedicação, na organização, e ser um empreendedor.





Para exercer a atividade como caminhoneiro, é fundamental seguir as normas vigentes no Código de Trânsito Brasileiro, sendo que o primeiro passo está em obter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria C, para caminhões de carroceria única, ou E, para veículos articulados. Em ambos os casos, só é possível passar para uma das categorias após um ano de habilitação na categoria B, sem ter infrações graves ou gravíssimas. Mas, independentemente da categoria, como caminhoneiro, o autônomo deve fazer exame toxicológico, seja para mudar de categoria ou renovar o documento, assim como deve ficar atento aos prazos de vencimento.





Além disso, é preciso cumprir a legislação vigente, conforme solicita a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), além de regulamentar-se como caminhoneiro autônomo, a fim de evitar prejuízos, como o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em especial o Capítulo III-A, Lei Federal nº 11.442/2007 e suas alterações, a Lei Federal nº 13.103/2015, entre outras estaduais e municipais. Também é preciso cadastrar-se como contribuinte individual no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), a fim de garantir benefícios como a aposentadoria.

Enfim, ser um caminhoneiro autônomo exige muita disciplina e organização, como qualquer outro trabalho. Mas, em alguns casos, pode gozar de mais liberdade de cumprir sua jornada de trabalho, sem cobranças de superiores e podendo planejar seus rendimentos.