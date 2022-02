Sonhos podem sinalizar alerta: conheça as interpretações

Os sonhos são o grande mistério do inconsciente humano. Há quem diga que eles não passam de conjuntos de imagens aleatórias criadas pelo cérebro em descanso, mas teorias como essa não conseguem explicar a capacidade que essas imagens têm de mostrar aspectos que desconhecemos em nós mesmos.

Para muitas pessoas, os sonhos também estão repletos de sinais que nos contam sobre o passado e o futuro: basta saber interpretá-los. Juliana Viveiros, espiritualista da plataforma iQuilíbrio, conta que alguns desses sinais são tão comuns que você, certamente, já se deparou em suas jornadas noturnas.

Quer saber quais são eles e o que eles dizem sobre a situação atual da sua vida?





Sonhar com morte





Você acha que sonhar com a própria morte ou com o falecimento de uma pessoa querida é necessariamente um mau sinal? A rima tradicional já indica o contrário: sonhar com morte é sorte. Afinal, a morte é nosso símbolo máximo de recomeço, de fechamento de ciclos. Sonhar com a própria morte simboliza grandes recomeços na vida do sonhador! “A morte de parentes ou amigos, por sua vez, vem mostrar o início de uma nova fase na sua relação com aquela pessoa.” – pontua Juliana Viveiros, espiritualista da iQuilibrio.

Sonhar que está voando





Não é à toa que este é um dos sonhos preferidos de muita gente. Sonhos onde voar não requer esforço indicam uma fase na vida onde tudo flui com facilidade. É preciso, entretanto, permitir que esses bons ventos cheguem a você e, para isso, basta não se prender demais a nada por enquanto. Aproveite sua liberdade!





Sonhar que está caindo





Este é um sonho muito comum e, muitas vezes, ele não passa de uma sensação que ocorre naturalmente na hora de cair no sono. Por isso, não se preocupe se você continua tendo esse sonho mesmo com uma vida equilibrada.





Por outro lado, a interpretação dos sonhos também diz que sonhar que está caindo pode significar uma perda de controle sobre alguma área da vida da pessoa, ou seja, indica grandes problemas profissionais, pessoais ou de relacionamento.





Sonhar com nudez em público





O significado desse sonho é bem claro: insegurança e sentimento de vulnerabilidade. Se você tem esse sonho com frequência, é hora de trabalhar na sua confiança em si mesmo: não tenha medo de chamar atenção, ninguém está aqui para rir de você!





Sonhar com prova ou entrevista





Esse é outro sonho que tem uma interpretação muito simples. Se alguma prova ou entrevista de emprego se aproxima, sonhar com ela indica que sua mente está completamente ocupada em se preparar para o grande momento. Enquanto, por um lado, isso pode ser um bom sinal, por outro, esse tipo de sonho em excesso significa ansiedade e medo de não conseguir lidar com o futuro.





"A interpretação dos sonhos é um exercício muito fácil de ser feito: basta conhecer o significado de alguns símbolos e entender a situação da sua vida no momento. Esses são apenas algumas das imagens mais comuns em sonhos, mas não são as únicas", conclui Juliana Viveiros.