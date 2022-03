Tarot: conheça quatro mitos sobre as cartas

O tarot tem feito bastante sucesso desde sua criação, sendo em novelas e filmes. Mas, com o passar do tempo, surgiram alguns mitos sobre tarot e, muitas vezes, as pessoas ficam receosas ao realizar consultas, com medo do que as cartas poderiam mostrar. A verdade é que o jogo de tarot não define seu futuro, mas lhe ajuda a tomar as melhores decisões.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo Yara Vieira, astróloga do Astrocentro, é muito importante ter uma pergunta específica em mente no atendimento. Assim, as cartas escolhidas trarão esclarecimentos sobre uma determinada situação e até mesmo orientações de como seguir. Cada carta carrega um significado diferente e, a partir de sua posição na tiragem, é possível compreender sua mensagem aplicada à sua situação atual.

Continua depois da publicidade





“Lembre-se de que temos o controle sobre nossas ações, o livre arbítrio. Dessa forma, o oráculo pode nos mostrar os possíveis resultados das escolhas feitas no presente, ou como podemos agir hoje para garantir um amanhã da forma que queremos”, explica Vieira.





A seguir, veja alguns mitos sobre o tarot.





Eles predizem o futuro com precisão?

Continua depois da publicidade





As previsões sempre podem ser alteradas, a menos que você seja alguém que espera que sua vida seja incrível sem trabalhar para isso. Nesse caso, qualquer um poderia prever seu futuro com nenhum treinamento de leitura de cartas. “Sempre entenda que nosso futuro está em nossas mãos e é o que fazemos dele que nos leva a determinadas situações; eles devem ser alterados com frequência. Nada, como nem mesmo um baralho de cartas, pode determinar como será o seu futuro. Este é mais um dos mitos sobre o jogo de tarot”, explica Yara.





Precisa ser vidente para ler cartas de tarô?





Tudo que você precisa fazer é ouvir sua intuição. Se você for dotado de ‘visão’ e tiver vontade de aprender e compreender vários símbolos diferentes, então ter um baralho de cartas é o que você precisa.





As cartas invertidas significam ‘algo ruim vai acontecer’?





Bem, nesses casos, não é algo necessariamente ruim, mas podem significar muitas outras coisas. As cartas invertidas têm significados diferentes, além de apenas terem repercussões.





Se eu tirar a carta da Morte, vou morrer?





O Tarot também não pode dizer quando você, ou qualquer outra pessoa, morrerá. Existem algumas cartas difíceis que refletem a dor e os desafios da vida, e a Morte pode ser uma delas. Mas, muitas vezes, a Morte representa o fim de algo, sempre seguida por um novo começo. Também não está necessariamente relacionado a algo que vai acontecer, mas pode estar chamando sua atenção para algo que você está segurando ou experimentando no momento.





“O tarot é uma ferramenta de orientação, ele não tem o poder de mostrar como o seu futuro realmente será”, concluí Yara.