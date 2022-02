Tenente atenta para a importância do uso de cinto de segurança

No Paraná, em 2021, aconteceram 56.303 acidentes (envolvendo 82.100 veículos), que resultaram em 119.312 feridos/ilesos e 792 mortes, de acordo com dados do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas do Trânsito. Muitas dessas mortes ou ferimentos poderiam ser evitados com o uso correto de equipamentos de segurança.

De acordo com a Opas (Organização Panamericana de Saúde), o uso correto do cinto de segurança reduz o risco de morte de motoristas e passageiros dos bancos dianteiros em 45% a 50% e o risco de morte de lesões graves entre passageiros dos bancos traseiros em 25%.

Na semana passada, após um acidente no Noroeste que resultou em quatro óbitos, incluindo uma criança de menos de dois anos de idade, o tenente Alex Boni, do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Maringá, fez um apelo à população sobre a importância dos dispositivos de segurança.





"Quando a gente analisa o contexto do acidente, a chance de sobrevida seria muito maior se estivessem utilizando os dispositivos de segurança", apontou. "É óbvio que houve a ação de uma força muito forte com as velocidades dos veículos somadas, já que foi uma colisão frontal, mas o potencial de sobrevida seria muito maior se a criança estivesse em uma cadeirinha no banco traseiro, assim como o adulto, que estava no banco traseiro, se estivesse usando o cinto de segurança, já que a colisão não deformou o banco traseiro", apontou.





