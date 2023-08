Terapeuta sexual e sexóloga lista 10 razões para ser solteira e feliz; confira

O Dia dos Solteiros no Brasil é comemorado nesta terça-feira, 15 de agosto. Pensando nisso, a terapeuta sexual e sexóloga clínica Dani Fontinele, falou sobre como a vida de solteira tem potencial para ser plena e recompensadora. Além disso, listou 10 razões para ser solteira e feliz. No entanto, antes de conferir as vantagens, a sexóloga traz um levantamento sobre a "solteirice".

De acordo com o Pew Research Center, cerca de 30% dos adultos americanos são solteiros. Esta estatística varia por idade, com quase metade dos jovens adultos (18-29 anos) se identificando como solteiros, um grupo composto por mais homens (63%) do que mulheres (34%).

Apenas cerca de 20% das pessoas entre 30-49 anos são solteiras, mas essa porcentagem aumenta com a idade: 29% dos adultos entre 50-64 anos são solteiros, e 33% dos adultos acima de 65 anos se identificam como solteiros. No geral, esses números apoiam a ideia de que a solteirice é comum.

"É crucial perceber que a vida de solteira tem potencial para ser plena e recompensadora. Inicialmente, pode parecer desconcertante não compartilhar suas dores e conquistas com alguém, não desfrutar da cumplicidade de dormir abraçado ou não ter companhia para um filme no cinema. Contudo, estar só pode ser uma oportunidade valiosa para a autodescoberta, para entender a sua essência e desejos verdadeiros", apresenta Dani Fontinele.