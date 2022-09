Aplicativo com título digital de eleitor está disponível para baixar

O eleitor que desejar usar o e-Título para se identificar durante as eleições já pode baixar a ferramenta eletrônica nas lojas de aplicativos dos sistemas operacionais Apple e Android.





O aplicativo é a maneira oficial disponibilizada pela Justiça Eleitoral que substitui o título de eleitor em papel e permite a consulta ao local de votação, verificar pendências, emitir certidões e justificar a ausência na votação.

Publicidade

Publicidade





A identificação na seção de votação é permitida para quem já cadastrou a biometria e tem a foto exibida no aplicativo. Aproximadamente 118 milhões de pessoas, o que correspondente a 75% do eleitorado, estão nessa situação.





Conforme o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em 1° de outubro, dia anterior ao primeiro turno, o

Publicidade

Publicidade

download do aplicativo será suspenso e liberado somente no dia seguinte ao pleito. No segundo turno, será possível baixar o aplicativo somente até 29 de outubro, data anterior ao evento.





O tribunal informa que mais de 27 milhões de eleitores já baixaram o aplicativo.