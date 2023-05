Trabalhador diz ter feito xixi nas calças por não poder sair de quiosque do Burger King

O funcionário da rede também relatou ter recebido uma advertência no dia anterior por ter deixado o posto de trabalho ao fim do expediente. "Cheguei 8h20 e bati [o ponto] 16h40. Fui embora na minha hora e tomei uma suspensão."

José Vinicius Santos divulgou o ocorrido em sua conta na rede social Instagram. "Quero relatar aqui o inevitável", disse, no vídeo. "Porque se sair daqui do quiosque, eu levo advertência. Na segunda, eu levo suspensão, e na terceira é justa causa", afirmou.

Veja o vídeo:





Em nota, o Burger King disse lamentar profundamente o que aconteceu e afirmou não tolerar qualquer tipo de falta de respeito.

Publicidade





"Informamos que as pessoas envolvidas no caso foram afastadas enquanto apuramos todas as informações. Estamos prestando todo o apoio e acompanhando o colaborador. Temos na nossa cultura a prática do respeito com as pessoas em qualquer ambiente e não deixaremos de tomar todas as medidas cabíveis."





A advogada Gabriela Dell Agnolo de Carvalho, da área trabalhista do escritório Peluso, Stupp e Guaritá Advogados, diz que a situação vivida pelo funcionário da rede de lanchonetes é passível de danos morais em uma ação trabalhista.

Publicidade





A empresa não poderia ter vetado o acesso ao banheiro, prática que, nesse caso, resultou no evento extremo relatado por José Vinicius Santos no Instagram.





"Além disso, se entender que não tem mais condições psíquicas de manter-se trabalhando no mesmo local pode pleitear o pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho perante a Justiça", afirma. Na rescisão indireta, o trabalhador assegura os mesmos direitos de uma rescisão sem justa causa, como multa do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e acesso ao seguro-desemprego (se já tiver conquistado o direito).

Publicidade





“A conduta praticada contra o funcionário do Burger King é claramente característica de abuso de poder praticado pelo empregador e configura uma espécie de assédio moral. Quando levado à justiça, gera direito a indenização por dano moral, em valor a ser fixado pelo Juiz, que observará, dentre outras coisas, o dano sofrido pelo empregado e o poderio econômico da empresa. O objetivo do dano é gerar um efeito educativo/punitivo”, pontua Danilo Schettini, especialista em direito do trabalho, sócio da Advocacia Schettini.







Para o especialista, de fato, a empresa tem alguns poderes de mando e controle e pode, em certos momentos, determinar situações que os empregados devem obedecer regras no ambiente de trabalho. A desobediência pode gerar punições, como advertência, suspensão e até mesmo justa causa.





Entretanto, há limites, sobretudo quando confrontados com direitos fundamentais, garantidos na constituição federal, principalmente os direitos ligados à personalidade, previsto no artigo 5º, X da Constituição Federal e a dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º também da CF.





“Além disso, nos termos do artigo 483 da CLT, o empregado em questão poderá pedir o que chamamos de rescisão indireta, que é como se fosse uma justa causa no empregador. Neste caso, o empregado poderá se desligar da empresa e receber todos os seus direitos trabalhistas, dentre eles a multa de 40% do FGTS e o Seguro Desemprego”, afirmou Schettini.





(Com Assessoria de Imprensa).