Trabalhador já pode pedir abono salarial de 2019 que ficou esquecido

Os mais de 320 mil trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial de 2019 podem pedir a retirada desses valores. O prazo começou na quinta-feira (31). Originalmente, o início seria em 8 de fevereiro, mas foi adiado pelo Ministério da Previdência e Trabalho.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Esse abono é referente aos meses trabalhados em 2019, e pode ser solicitado presencialmente, por telefone, por aplicativo ou por e-mail. De acordo com o ministério, R$ 208,5 milhões foram deixados por 320.423 trabalhadores que deveriam ter feito o saque até 30 de junho de 2021.

Continua depois da publicidade





Quem quiser optar pelo saque presencial precisa ir a uma das unidades de atendimento do Ministério do Trabalho e Previdência e pedir a abertura de recurso administrativo para reenvio do valor - para a Caixa Econômica Federal, no caso do PIS (programa de Integração Social), ou ao Banco do Brasil, no Pasep (programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).





O pedido pode ser feito ainda pela central Alô Trabalhador, no telefone 158. Esse procedimento pode ser feito via e-mail, com o pedido de recurso administrativo ao endereço [email protected]. As letras “uf” devem ser trocadas pela sigla do estado onde o trabalhador mora.





Por fim, outra alternativa é o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para os celulares dos sistemas Android e iOS. A recomendação do ministério é aplicativo para que possa verificar se tem direito ao benefício, o valor do abono, a data de saque e o banco para recebimento. O portal Gov.br pode fornecer essas informações.

Continua depois da publicidade