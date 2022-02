Twitter permite que robôs usem etiqueta para avisar que não são pessoas reais

Se um robozinho aparecer no seu feed do Twitter, não estranhe: trata-se de uma conta automatizada, isto é, com ações programadas via máquina. A sinalização de perfis desse tipo foi liberada pela rede em todo o mundo nesta quarta-feira (16), após meses de testes com a ferramenta.

A partir de agora, os tuítes de contas automatizadas são marcados pelo ícone de um robô, que aparece ao lado do avatar, seguido do rótulo "Automático". Um alerta semelhante é visto na página principal do perfil, logo abaixo do nome de usuário: "Automatizado por", seguido pela identificação do responsável.

O principal objetivo é permitir que os usuários possam saber que estão interagindo com um "bot"- do inglês "robot"- e não com uma pessoa real. Essa novidade contempla perfis que prestam serviços à comunidade, como ajudar a encontrar vagas para se vacinar contra a Covid-19, avisar sobre o risco de desastres naturais e informar a previsão do tempo.



Pelas regras da plataforma, a identificação de contas administradas por "bots" só será possível se o criador conectar o perfil automatizado a outro que seja administrado por humanos, "para que todos saibam quem o gerencia".



Os experimentos com a nova etiqueta foram iniciados em setembro de 2021 e contaram com a participação de um pequeno grupo de desenvolvedores. À época, o Twitter lançou a hashtag "#GoodBots", para diferenciar as ferramentas úteis dos robôs que fingem ser pessoas reais, usados para espalhar desinformação e promover ataques em massa.

A etiqueta para os "bots do bem" é só mais um capítulo da saga do Twitter para se tornar mais seguro aos olhos dos usuários. Em janeiro, após uma série de protestos, a rede incluiu o Brasil nos testes com o botão para denunciar conteúdo falso e iniciou uma revisão interna de processos para conceder selos de verificação. Apesar disso, parte da comunidade ainda reclama de que muitos posts delatados não são retirados do ar.



Com a proximidade das eleições de 2022, a expectativa da rede é ver como os tuiteiros irão utilizar as novas funções ao longo do ano, em especial durante a fase final da campanha para o pleito.