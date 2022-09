UBS de Londrina ofertam tratamento em grupo contra o tabagismo

Em Londrina, as pessoas que desejam parar de fumar podem contar com tratamento gratuito, por meio de atendimento em grupo pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde).





Há profissionais de saúde capacitados para atuação no Programa Municipal de combate ao Tabagismo, nas UBS (Unidades Básicas de Saúde). Os encontros se dão durante todo o ano, e em cada grupo participam de cinco a dez pessoas.



Os interessados devem procurar a UBS mais próxima de sua casa para obter mais informações sobre as datas e horários das reuniões. Ainda é possível telefonar para a unidade.





Segundo a coordenadora de Saúde do Adulto, da SMS, Juliana Marques, os pacientes atendidos passam por uma avaliação dos profissionais de saúde, na qual verifica-se o grau de dependência de cada um para, então, definir se será necessário apoio com medicamentos.

“Os pacientes também recebem informações sobre o tratamento e, nos grupos, são realizadas quatro sessões estruturadas que abordam diferentes temas. Os encontros contam com a participação de um mediador que ajuda os participantes a perceberem quais são os gatilhos que estimulam o vício, como bebida alcoólica, estresse, determinados locais que a pessoa frequenta, entre outros”, afirmou.





A coordenadora pontua que o primeiro passo para quem quer parar de fumar é a decisão, já que a chance de sucesso no tratamento depende disso. “Quem está neste momento de querer parar de fumar deve procurar tratamento em uma unidade de saúde e não desistir. Lembrando que muitas pessoas não têm êxito na primeira tentativa, por isso às vezes elas vão precisar de uma segunda ou terceira tentativas, pois não é fácil cessar um hábito de muitos anos. Por isso, nós queremos estimular as pessoas a não desistir. Se, por acaso, o paciente perder uma sessão porque fumou um cigarro é importante prosseguir com as demais, não desistir e não se sentir mal por ter recaído”, frisou.

O trabalho dos profissionais de saúde integra a política nacional de controle ao tabagismo, por meio do PNCT (Programa Nacional de Controle do Tabagismo), do MS (Ministério da Saúde). A finalidade é reduzir a prevalência de fumantes e a consequente morbimortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco no Brasil.

