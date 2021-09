Veja como não cair no golpe do empréstimo falso

Pesquise bem

Simulação de crédito

Escolha os sites de confiança para realizar simulações. Ao escolher, confira o endereço eletrônico do site, neste caso, é importante que o início tenha as letras https (não apenas o http). Além de observar se tem o símbolo de um cadeado, pois isso significa que o site é, de fato, seguro.

Nestes casos, os criminosos entram em contato diretamente por telefone, oferecendo condições especiais de empréstimos. Ao longo da conversa, o fraudador já possui valores fechados para cada parcela e solicita o pagamento de taxas antecipadas para liberação do dinheiro na conta. Ao concordar com o empréstimo e realizar o pagamento, o consumidor é enganado e não consegue o estorno do seu dinheiro.

Depósito antecipado é ilegal

Cuidado nas redes sociais

Empréstimos não são pagos em conta de pessoas físicas





Caso você tenha tomado crédito, não pague as parcelas em contas bancárias de indivíduos. Nenhuma instituição financeira séria utiliza este tipo de conta.





Agora, se caiu em um golpe o primeiro passo deve ser registrar um boletim de ocorrência (B.O.) relatando o que aconteceu. Para isso, junte provas (comprovante do depósito, prints da tela do site que ofereceu o empréstimo e de conversas no WhatsApp, em redes sociais ou por e-mail e outros). Assim, terá o resguardo dos seus dados pessoais e de futuras tentativas de fraudes. Notifique ao seu banco e registre o caso no Procon