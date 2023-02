Valentine's Day: alma gêmea existe? Descubra!

O Dia Mundial do Amor, conhecido como Valentine's Day, celebrado em 16 de fevereiro, está chegando; será que sua "metade da laranja" existe?





Embora seja muito comum e até fantasiosa a ideia de que todos temos uma alma gêmea em algum lugar do mundo, a verdade é que temos várias almas gêmeas, segundo a espiritualista Kélida Marques. Aproveitando a chegada do Valentine's Day, em 16 de fevereiro, Kélida explica a existência de diferentes almas gêmeas.

Publicidade

Publicidade





“A ficção, o cinema e a literatura nos fazem pensar de forma romanceada que temos uma pessoa ideal para amarmos. A alma gêmea é uma pessoa com quem a nossa alma tem afinidade, que ilumina as nossas sombras e ajudam em nossa caminhada. Essa alma pode ou não estar ligada a sentimentos românticos.”, comenta a espirualista.





De acordo com o que o espiritismo prega, somos espíritos eternos, sem começo e fim. Portanto, nessa imensa quantidade de tempo como poderíamos ter cruzado somente com uma pessoa, um espírito que está caminhando lado a lado na eternidade? Se existe só um, e cada um tem o livre arbítrio, como ficamos? Com isso, a espiritualista explicará o fato é que temos sim almas gêmeas. Talvez mais de uma ou centenas. Em planos, momentos e situações diferente.

Publicidade





“Somos eternos, já cruzamos com inúmeros outros espíritos. Alguns encarnam na mesma situação que nós e outros não. Sim, temos almas que seguem conosco por muitas encarnações e são essas que chamamos de alma gêmea. Aquela que, quando encarnada naquela situação parecida com a nossa, promete ser a nossa companheira de viagem”, comenta.





Mas se existe realmente vários tipos de almas gêmeas, quais são eles? Abaixo a espiritualista traz alguns exemplos:

Publicidade