Veja 5 golpes que podem atacar seu celular

Conheça alguns golpes comuns que podem aparecer no seu celular.



Auxílio Brasil

No caso de ter inserido dados pessoais em sites suspeitos, especialistas recomendam ficar atento a movimentações estranhas no dispositivo e à utilização de seu nome por terceiros.

Emprego

Isto funciona, mas com o passar do tempo, são solicitados aportes maiores e tarefas mais difíceis, para que os golpistas ganhem tempo e aumentem o número de participantes. Em determinado ponto, as plataformas são encerradas e as pessoas perdem o dinheiro enviado.

Há ainda um golpe do emprego que envolve a manipulação de avaliações em lojas virtuais. É solicitado ao usuário que envie uma quantia pequena por Pix e então realize tarefas diárias, como simular compras e avaliar produtos, para receber seu dinheiro de volta com um bônus.

As vítimas recebem ofertas de emprego com remuneração e carga horária atraentes. Ao demonstrar interesse, são informadas da necessidade de pagar uma taxa, supostamente para realizar exame admissional ou curso profissionalizante, o que não acontece em processos seletivos legítimos.

QR Code

O golpe do QR Code furta dinheiro e dados ao trocar os códigos. Códigos originais são manipulados de forma física, com adesivos, ou online, por meio de programas maliciosos. Os códigos também podem ser disponibilizados em espaços virtuais ou físicos, com falsas ofertas que envolvem o pedido de pagamentos ou cadastros na tentativa de roubar os dados ou infectar os aparelhos do usuário.

Boleto falso





O golpe do boleto falso pode ocorrer com o envio de uma cobrança falsa ou a manipulação de uma verdadeira, com alterações no código de barras feitas por programas maliciosos. Há casos em que criminosos simulam a identidade visual e acrescentam logotipos de instituições para passar impressão de legitimidade.



É importante verificar se os últimos dígitos do código correspondem ao valor a ser pago e os primeiros ao código do banco emissor. Além disso, os dados do beneficiário são mostrados no momento do pagamento e qualquer informação diferente da que o usuário reconhece deve ser contestada junto ao canal oficial da empresa.