Veja como conseguir um green card para os EUA como profissional 'acima da média'

Os Estados Unidos começam 2022 com um excesso de vistos disponíveis para trabalhadores considerados acima da média. Estas autorizações, das categorias EB 1 e EB 2, dão direito a um green card, a permissão de residência, que permite trabalhar, morar e ser atendido por serviços públicos no país.

A seguir, explicamos as regras de como obter um visto como esse, quem é elegível e quanto custa, em média, dar entrada neste tipo de pedido.



O que é preciso para trabalhar nos EUA?

O cidadão estrangeiro precisa ter um visto que o autorize a trabalhar. Há duas categorias: não-imigrante (temporário, geralmente com restrições) e imigrante (permissão de residência, com acesso a mais direitos). Os dois tipos se dividem em várias categorias.



O que é o green card?





É o apelido do visto de imigrante, que permite morar, trabalhar e ser atendido por serviços públicos e financeiros nos EUA. Tem duração de dez anos, que pode ser estendida. O documento abre caminho para o pedido de cidadania americana no futuro.



Como obter um green card?





Os caminhos mais comuns são por meio de laços familiares com um cidadão americano ou por trabalho. Parentes diretos, como cônjuge ou filhos de americanos, têm direito ao documento. No caso de trabalho, há cinco categorias principais:

EB 1: profissionais de habilidade extraordinária em suas áreas de atuação.

EB 2: profissionais acima da média, que se destacam em suas áreas de atuação.

EB 3: para estrangeiros que receberam uma proposta de trabalho de uma empresa dos EUA

EB 4: inclui líderes religiosos e colaboradores das Forças Armadas dos EUA

EB 5: para investidores que planejam criar empresas nos EUA



Quais os critérios de "habilidade extraordinária" e "acima da média"?



EB 1: (habilidade extraordinária)

Atender a ao menos 3 dos 10 itens abaixo:





Prêmios nacionais ou internacionais por sua excelência

Participar de entidades que reúnem membros que realizaram grandes feitos

Ter sido retratado em reportagens em publicações de renome

Ter sido convidado para avaliar trabalhos de sua área

Ter dado contribuições significativas para sua área de atuação, seja científica, acadêmica, artística, esportiva ou empresarial

Ter publicado artigos sobre sua área de atuação

Ter tido seu trabalho exibido em exposições ou eventos

Ter atuado como líder ou outra função importante em organizações de peso

Ter um salário acima da média em seu campo de atuação

Ter tido sucesso comercial como artista



EB 2: (acima da média)

Atender a ao menos 3 de 6 requisitos:





Diploma acadêmico na área de atuação

Somar ao menos dez anos de atuação na área

Ter licença para trabalhar em sua área

Ter recebido salários acima da média de sua profissão

Ser membro de uma associação profissional

Ter recebido reconhecimentos, como prêmios e homenagens por ter contribuído para o avanço da área ou por resultados excepcionais​



Preciso ter uma proposta de emprego nos EUA para aplicar?





No caso de EB 1 e 2, não.



Posso obter o visto por ser referência em uma área e, chegando lá, trabalhar em outra coisa?





Na prática, sim. Mas especialistas apontam que fazer isso pode dificultar a renovação de documentos no futuro, já que o interesse do governo americano é que as pessoas venham trabalhar nos EUA nas áreas pelas quais se destacam.



Como fazer o pedido?





É preciso juntar documentos que provem que o interessado tem direito ao documento. O pedido pode ser feito por quem está dentro ou fora dos EUA, por conta própria ou com auxílio de uma assessoria de imigração.



Quanto tempo demora?





O processo pode levar alguns meses ou alguns anos, dependendo da categoria. O visto EB 2 tem demorado em torno de 8 a 14 meses, segundo escritórios de imigração ouvidos pela reportagem.



Quanto custa?





As taxas para o governo americano custam em torno de US$ 3.000. Pode ser preciso pagar também por traduções oficiais de documentos. Caso opte pela ajuda de assessorias de imigração, o gasto total pode ficar em torno de US$ 20 mil.



Posso pedir sem sair do Brasil?





Sim. Os trâmites podem ser feito de forma online e nos consulados americanos.



Brasileiros têm mais facilidade ou dificuldade para obter o documento?





Depende do ponto de vista. Por lei, cada país só pode obter 7% dos vistos disponíveis por ano. Assim, como há muitos mais mexicanos, indianos e chineses interessados, por exemplo, a tendência é que pessoas desses países passem mais tempo na fila do que brasileiros.



Posso trabalhar nos EUA enquanto espero o green card?





É possível pedir uma autorização de trabalho enquanto se espera a análise. No entanto, o aval pode demorar meses para sair.



Quantos vistos destes foram concedidos recentemente?





No ano fiscal de 2021, foram emitidos 738 mil green cards, sendo mais da metade (449.425) com base em laços familiares. Houve 178.498 petições de vistos EB, dos quais 105.565 foram aprovadas. O Brasil foi o 5º país com mais aprovações, somando 1.650. No período, houve 5.416 pedidos de brasileiros nessa categoria, e muitos ainda estão com análise pendente.



Onde obtenho mais informações?





No site (há conteúdos em vários idiomas).