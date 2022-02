Venda de seguro de vida cresce entre jovens de 18 a 25 anos

As vendas de seguro de vida entre jovens de 18 a 25 anos mais que dobraram na BB Seguros em 2021. O crescimento foi de 119% na faixa entre 18 e 20 anos e de 103% para pessoas com 21 a 25 anos.

Segundo a empresa, a demanda dos jovens por seguros também avançou no segmento residencial no ano passado, com aumento de 36% entre 18 e 20 anos e 43% de 21 a 25 anos.

Em março, pico da Covid-19 no Brasil, a seguradora teve a maior taxa de crescimento para as duas modalidades em relação ao mesmo período de 2020.





João Fruet, diretor-comercial da Brasilseg, empresa da BB Seguros, diz que essa tendência começou a ser observada no início do ano passado. Para 2022, ele espera um cenário de crescimento estável.





Levantamento da Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida) aponta que o ramo de seguros para pessoas acumulou R$ 46,4 bilhões em prêmios no ano passado, um aumento de quase 13% em relação a 2020.

O seguro de vida individual foi o que mais cresceu, cerca de 29% de aumento na mesma base de comparação, com R$ 8,9 bilhões arrecadados. Em volume de prêmios, o destaque foi para o seguro prestamista, que garante o pagamento de dívidas em caso de morte ou invalidez e levantou R$ 14,3 bilhões.





Os sinistros também avançaram mais de 50% no acumulado de janeiro a novembro de 2021 sobre mesmo período de 2020, puxado pela pandemia, diz a Fenaprevi.