Vênus: descubra como esse planeta rege seus relacionamentos

Qual a influência do planeta Vênus nos signos? A sensualidade é a principal característica dele, que faz com que as conquistas e os momentos de lazer tenham muito mais intensidade por sua regência. Apesar de também ter efeitos sobre as emoções, Vênus está mais ligada aos nossos desejos, além de direcionar a forma como nos relacionamos.

"Vênus é o planeta que rege a sensualidade e a atração dos corpos físicos. Ele tem forte influência em nossas sensações de tato, circulação venosa e sedução por cabelos, boca e pele do rosto. A posição do planeta Vênus no Mapa Astral pode descobrir muito sobre a vida sentimental de quem o consulta" afirma Yara Vieira, astróloga do Astrocentro.

Entenda os efeitos que Vênus exerce sobre cada um dos signos.



Áries



Áries é conhecido por sua impulsividade, franqueza e personalidade forte. Assim, Vênus em Áries deixa os romances mais dramáticos. Eles se excitam com brigas e atritos mentais, pois acreditam que uma certa tensão no relacionamento apimenta as coisas. Sendo assim, o melhor é fugir de parceiros que sejam mais passivos e prefiram rotinas mais tranquilas. Quando apaixonados, lutam com unhas e dentes pela pessoa.

Vênus em Áries no Mapa Astral precisa estar sempre vivendo um amor novo ou trazendo algo novo para o relacionamento. É alguém que aprecia a sua independência, chegando a ser até um pouco egoísta nesse sentido.



Touro

O planeta regente de Touro é Vênus, então, ter Vênus em Touro é um excelente sinal, significa que sua vida sentimental será, na maior parte do tempo, bem-sucedida. Há grandes chances que seu casamento seja duradouro, desde que haja respeito.

Vênus em Touro no Mapa Astral é cauteloso e reservado, fazendo com que você não tenha pressa em levar seus relacionamentos para o próximo nível, ou seja, primeiro precisa saber onde está pisando e ter certeza antes de fazer uma escolha. Apesar de demorar um tempo até ter certeza se essa é a pessoa certa para você, quando você assume um compromisso, é fiel e leal até o fim.



Gêmeos

A maior arma de sedução de quem tem Vênus em Gêmeos é o bom papo. Sabem mostrar o quanto é inteligente, brincalhona e divertida. Normalmente, Vênus em Gêmeos no Mapa Astral é resistente a compromissos sérios, já que tem medo de que a relação caia na rotina.

No amor, seus interesses mudam a todo instante. Se em um momento está apaixonada por alguém, no outro poderá estar indiferente. Esse é exatamente o lado negativo de Vênus em Gêmeos: a inconstância.



Câncer

Quem tem Vênus em Câncer costuma ser uma pessoa muito cautelosa quando se trata de assuntos do coração. Por ser muito sensível, é alguém que irá evitar ao máximo se entregar para a pessoa errada, já que sabe o quanto poderá sofrer se o relacionamento não der certo.

Vênus em Câncer ama incondicionalmente e demonstra esse amor cuidando de todos que estão à sua volta. Para solucionar problemas, ao invés de pensar com a lógica e a razão, só conseguem usar o coração e a emoção. São ótimos ouvintes e possuem uma percepção aguçada. Sabe intuitivamente o que as outras pessoas precisam para se sentir melhor.



Leão

O amor é grandioso para Vênus em Leão. É tudo o que esse nativo mais anseia no mundo. Quando conquista quem deseja, fará de tudo para manter o romance emocionante.

Além disso, é uma pessoa carinhosa e atenciosa, que protege com unhas e dentes quem ama. Em troca, não aceita nada menos do que grandes demonstrações dramáticas e públicas de afeto. Por dar a vida pelo parceiro, exige a mesma devoção e generosidade de quem está ao seu lado.



Virgem

Mais quieto, possui uma mente analítica e é exigente com as pessoas que estão a sua volta.

Quem possui Vênus em Virgem no Mapa Astral costuma se sentir atraído por pessoas cheirosas e com hábitos agradáveis. Gosta de organização, pontualidade e de ter uma vida saudável.Pode ter um pouco de dificuldade de se envolver emocionalmente com alguma pessoa. Outro ponto negativo de Vênus em Virgem é a tendência a criticar o outro.

Entre quatro paredes, é um amante sensível ao toque. Com o tempo, vai revelando suas camadas sensuais.



Libra

O nativo de Vênus em Libra no Mapa Astral é alguém que deseja justiça em todos os aspectos de sua vida. No amor, se esforçam para manter a igualdade perante o parceiro. Possui uma imagem idealizada do relacionamento.

Vênus em Libra é social e charmoso. Sabem como agradar aos outros e buscam encontrar o meio termo em qualquer situação. Sendo assim, são ótimos mediadores. É uma pessoa que também gosta de cuidar do outro e sabe exatamente o que fazer para aliviar uma situação difícil.



Escorpião

Como mencionamos anteriormente, Vênus representa o amor, a beleza e o prazer. Escorpião tem uma energia obsessiva e um pouco desconfiada. É alguém intenso e confiante, o que o torna extremamente atraente. É paciente e sabe esperar o momento certo de cada coisa.

Assim, quem tem Vênus em Escorpião no Mapa Astral tem dificuldade em se abrir para os outros.No entanto, Escorpião também é um signo muito sexual, apaixonado e intenso. Possui uma profundidade emocional incomparável. O que faz com que o nativo de Vênus em Escorpião saiba desfrutar como ninguém dos momentos de intimidade e conhece a fundo mente, corpo e alma da pessoa com quem se relaciona.



Sagitário

Quem tem Vênus em Sagitário costuma ser alguém que está sempre de contatinho novo na tentativa de encontrar seu verdadeiro amor. Não dispensa uma social com os amigos, festas e agitação.

É um parceiro alegre, jovial e divertido. Deseja experimentar o mundo, por isso busca por pessoas que te acompanham. Vênus em Sagitário no Mapa Astral gosta de viajar, conhecer novas pessoas e culturas. Não gosta de drama emocional e evita relacionamentos que sugam a energia. Que ter uma relação leve, descompromissada e tranquila. Por isso, costuma demorar um pouco para se envolver de verdade com alguém. Mas quando se entrega, é pra valer.



Capricórnio

Vênus em Capricórnio possuem características muito contraditórias. Vênus é o planeta do amor, do prazer, da harmonia, do relaxamento, da beleza, da arte, dos talentos, da vaidade e do dinheiro – mas no sentido de ter dinheiro para gastar com o que te dê prazer.

Já Capricórnio é um signo que trabalha duro, é profissional, ambicioso, crítico, disciplinado, sério, severo e paciente. Assim, como será que Vênus se comporta estando em um signo tão hostil para ela?

As energias de Vênus e Capricórnio não são compatíveis, mas é exatamente por isso que Vênus nessa posição é exaltada. Quando um planeta está em um signo com o qual não possui compatibilidade suas características ficam muito gritantes e se tornam fraquezas para o nativo.

Isso faz com que ele preste uma atenção particular nos assuntos representados por esse planeta a fim de desenvolvê-los e acabar com essa sua fraqueza.

É por isso que quem tem Vênus em Capricórnio no Mapa Astral trata o amor e os relacionamentos de maneira muito séria e cautelosa. É alguém que não deseja flertar por esporte ou ter um romance a curto prazo porque considera isso uma perda de tempo. Vênus em Capricórnio não gosta de sair para danceterias e nem de encontros a luz de velas. Ele é prático e não tem tempo para joguinhos de sedução.

O que esse nativo quer é encontrar um relacionamento sério que o leve para um casamento que dure pelo resto da vida.



Aquário

O termo que define o signo de Aquário é: não convencional. Vênus em Aquário não é diferente. A pessoa influenciada por esse posicionamento não quer um relacionamento tradicional. Ela faz suas próprias regras e define o que é bom ou não para ela.

A principal arma de sedução de Virgem em Aquário é sua capacidade intelectual. Use-a como forma de encontrar quem você realmente deseja: um parceiro que admire sua mente ativa. Além disso, precisa de alguém com quem possa conversar e debater ideias. É uma pessoa criativa, única e inovadora. Possui personalidade forte e autêntica. E adora surpreender o parceiro.



Peixes