Verão em Gramado: como aproveitar a baixa temporada na serra

Gramado é um destino muito procurado no inverno; no entanto, possui encantos para todas as épocas do ano, inclusive durante o período mais caloroso do ano: o verão. A cidade é repleta de belezas naturais, e, por isso, nesta época do ano, é perfeita para realizar atividades ao ar livre.

No verão em Gramado, os dias são quentes, com temperaturas que podem chegar a 30°C, e as noites são mais frias, podendo fazer até menos de 15°C. Ou seja, se você pretende viajar para lá, leve roupas fresquinhas, mas não deixe de colocar um casaquinho na bagagem.

A principal vantagem de viajar no verão para a Serra Gaúcha é por ser época de baixa temporada, o que torna os preços, tanto da hospedagem, quanto da passagem para Gramado, bem mais em conta e especialmente atraente para viajantes econômicos ou com orçamento mais apertado.





Para te ajudar, reunimos alguns passeios para você curtir este destino nos dias quentes.





Lago Negro

O Lago Negro é um dos principais cartões-postais de Gramado. Suas águas são profundas e escuras, e suas margens são cercadas por árvores e diversos tipos de flores, que se alternam de acordo com as estações, o que encanta a todos em qualquer época do ano. Durante o verão, são as hortênsias que adornam as margens do lago. Porém a melhor atração fica por conta dos pedalinhos, que trazem alegria e movimento ao lago. O aluguel das embarcações pode ser feito diariamente, das 8h30 às 18h.





Rota das Cervejas





Além da produção de vinhos, o universo das cervejas artesanais tem se expandido na Serra Gaúcha. Com isso em mente, a Secretaria de Turismo das cidades de Gramado, Canela e Nova Petrópolis criou a Rota da Cerveja. Esse é um passeio completo para quem deseja conhecer mais sobre a produção, o engarrafamento e fazer a degustação dos diversos tipos de cervejas da região, além de fugir do calor durante o dia.





Fonte do amor eterno





Inspirada na famosa Fontana Di Trevi, localizada em Roma, na Itália, a Fonte do Amor Eterno é um ponto turístico que não pode deixar de ser visitado, especialmente pelos casais apaixonados. Localizada no centro da cidade, entre a Igreja Matriz São Pedro e o Boulevard São Pedro, a fonte chama a atenção devido aos milhares de cadeados coloridos presos nas grades. O cadeado simboliza o amor eterno, e, ao fechar, joga-se a chave na fonte, como se fosse uma marca registrada da passagem do turista por ali, e do amor dele por alguém.





GramadoZoo





O Zoológico de Gramado, mais conhecido como GramadoZoo, propõe uma experiência diferente aos visitantes. O parque preza pelo bem-estar animal, pesquisa, educação e conservação ambiental. Por isso, ao invés de grades e jaulas, os animais ficam protegidos por vidros blindados, o que permite uma proximidade maior, através dos viveiros gigantes. Outro diferencial é que o GramadoZoo é composto exclusivamente por animais da fauna brasileira. É uma boa opção de passeio para toda a família.





Parque Snowland





Se bater saudades do frio, não tem problema. Em qualquer época do ano, a neve é garantida no Snowland, o maior parque temático desse tipo na América Latina. O parque oferece pistas de esqui e patinação, entre outros atrativos que a neve artificial proporciona. Além disso, o espaço é muito bem-estruturado, com lojas e lanchonetes, onde é possível passar o dia inteiro sem se cansar.