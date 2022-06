Vício em compras pela internet? Saiba o que o seu cérebro diz sobre isso

Compras online e o sistema de recompensas



A dopamina e o prazer no cérebro



É comum encontrarmos pessoas e textos dizendo que a dopamina é o neurotransmissor do prazer. A especialista explica que isso não é correto por dois motivos:

*A dopamina não atua sozinha no nosso cérebro. No circuito da motivação também estão os neurotransmissores glutamato e o gaba. Na sensação de prazer ainda entram em jogo a serotonina, ocitocina e noradrenalina;

*A dopamina é a molécula do desejo, da vontade, e não do prazer em si.

Esses neurônios e todo o balé de moléculas químicas são cruciais para que aconteça o “reforço por recompensa”.

“Por exemplo, se eu acesso um site cheio de fotos de roupas, objetos, pessoas felizes usando os produtos, cupons de desconto ou assisto vídeos de pessoas abrindo pacotes, estou estimulando as áreas dos desejos, que serão responsáveis por criar o comportamento de busca do prazer, que no caso é realizar a compra. Se eu realizo a compra e a experiência é realmente prazerosa (a entrega é rápida e o produto é bom), as áreas de recompensa aprendem que aquele comportamento é bom, e fica mais fácil repeti-lo”, detalha a neurocientista.