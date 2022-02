Você acredita em alma gêmea? Espiritualista fala sobre o assunto

Embora soe como fantasiosa a ideia de que todos temos uma outra metade pelo mundo, a espiritualista Kélida Marques acredita e explica mais sobre a nossa alma gêmea. Mas, segundo ela, a verdade é que temos várias almas gêmeas, e de diferentes formas, não só como mostra a ficção.

“A ficção, o cinema e a literatura nos fazem pensar de froma romanceada que temos uma pessoa ideal para amarmos. A alma gêmea é uma pessoa com quem a nossa alma tem afinidade, que ilumina as nossas sombras e ajudam na nossa caminhada. Essa alma pode ou não estar ligada a sentimentos românticos.”, comenta a Kélida, detentora de um dos principais canais de espiritualidade do YouTube.

A partir do que o espiritismo prega, somos espíritos eternos, sem começo e fim. Então, nessa imensa quantidade de tempo, cruzaríamos somente com uma pessoa, um único espírito que está caminhando lado a lado na eternidade? De acordo com a espiritualista, não é bem assim. Ela afirma que temos, sim, almas gêmeas. Entretanto, normalmente encontramos mais de uma (podendo chegar a centenas) em planos, momentos e situações diferentes.

“Somos eternos, já cruzamos com inúmeros outros espíritos. Alguns encarnam na mesma situação que nós e outros não. Sim, temos almas que seguem conosco por muitas encarnações e são essas que chamamos de alma gêmea. Aquela que, quando encarnada naquela situação parecida com a nossa, promete ser a nossa companheira de viagem.”, comenta Kélida Marques.

Mas se existe realmente vários tipos de almas gêmeas, quais são elas? Abaixo, a espiritualista traz alguns exemplos:

Alma gêmea amiga:

“Todos temos um amigo alma gêmea. É aquele que nos conhece do de cima à baixo, sabe os nossos pensamentos. É uma pessoa que nos conhece tão bem que sentimos uma conexão de outras vidas.”, comenta Kélida Marques.

Alma gêmea devastadora:

“Esse tipo de alma gêmea aparece em nossa vida de uma forma muito intensa e devastadora. No início, sentimos aquela paixão instantânea, avassaladora, que nos tira da razão. Porém, sua passagem em nossa vida quase nunca é serena. Na verdade, é um verdadeiro furacão. Ao conhecer essa alma gêmea, nossa vida muda o que é necessário mudar. Por isso, por mais que seja dolorido, é uma passagem pela qual precisamos ser gratos”, explica a espiritualista.

Alma gêmea amante:

“Esse tipo de alma é um amor de pouca duração, mas de muita importância na nossa vida. Pode ser o nosso primeiro amor, um relacionamento casual muito intenso ou mesmo um relacionamento extraconjugal. Ele marca a nossa vida com sua intensidade, e muitas vezes se transforma em amizade”, esclarece.

Alma gêmea amor perfeito:

“Essa sim é a alma gêmea que costumamos ter como conceito dessa palavra. É uma pessoa idealizada, que reúne as principais características anteriores: a familiaridade, a amizade profunda, a sensação de que se conheciam antes, a ligação intensa, as mudanças que causa em sua vida, a paixão avassaladora – mas que veio para ficar”, conclui Kélida Marques.

E você, com tantas almas gêmeas por aí, já encontrou alguma em sua vida?