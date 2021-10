Voluntários plantam 40 mudas de árvores na Zona Sul de Londrina

Embaúba, Aroeira Pimenteira, Figueira Branca, Ipê Amarelo. Ao todo, 40 mudas de 15 espécies de árvores nativas da Mata Atlântica foram plantadas por voluntários do Instituto A.Yoshii, por meio do projeto Mais Verde. A ação aconteceu na Gaviãozinho Farm , localizada no distrito de Maravilha, na zona sul de Londrina (PR), em alusão ao Dia da Árvore, comemorado em setembro.

Os responsáveis pela fazenda, que existe há 48 anos, vêm trabalhando para restaurar o bioma da região e incentivar ações voltadas ao meio ambiente, especialmente por meio de parcerias como esta firmada com o Instituto A.Yoshii, entidade fundada em 2006 e que tem como um dos pilares a realização e o envolvimento em iniciativas voltadas à sustentabilidade.

O objetivo do projeto Mais Verde é promover o voluntariado, o contato com a natureza, preservar o meio ambiente e propiciar aos participantes a experiência ao ar livre e a emoção de plantar uma árvore, que pode se tornar um marco especial para muitas pessoas.





O voluntátio Vitor Shiroma compartilha a experiência: “Hoje eu tive a oportunidade de plantar minha primeira árvore. Foi um sentimento único e quero continuar participando de ações como esta. É muito bom disseminar a conscientização sobre a importância do meio ambiente”, relata.

A ação também é uma forma de todos refletirem sobre a importância de pequenas atitudes de cuidado com o planeta. "A sustentabilidade é um pilar importante do Instituto A.Yoshii e a ideia deste projeto é colaborarmos com as questões ambientais e sustentáveis para deixarmos um mundo melhor para nossos filhos”, completa a vice-presidente do Instituto, Maria Fernanda Beneli Vicente.





Ela lembra ainda que as árvores são responsáveis por filtrar o gás carbônico e produzir oxigênio. Dão sombra, regulam a temperatura atmosférica, além de abrigarem flora e fauna, entre inúmeros outros benefícios.





Os fundadores da Gaviãozinho Farm , Paulo Maurício e Guilherme Acquarole, têm a expectativa de plantar mil mudas de árvores até o final do ano. “E, para nós, é muito importante termos parceiros como o Instituto A.Yoshii, que dá sustentação cada vez maior para o nosso projeto e para a conservação do nosso planeta”, destaca Guilherme.





Além de instruir e promover ações de incentivo ao consumo consciente, a Gaviãozinho Farm fomenta o plantio de árvores com o projeto Adote Floresta. A propriedade está localizada a aproximadamente 2 km do Rio Tibagi e é cortada pelo Rio Gaviãozinho, que deu origem ao nome da fazenda.