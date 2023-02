Xô, energia negativa: descubra cinco amuletos para se proteger

Os amuletos ainda estão muito presentes na sociedade atual. Isso por que, apesar de serem objetos relacionados a mitos antigos, a crença no poder desses talismãs continua forte em muitas pessoas, que os utilizam para afastar perigos e infortúnios.





Estes objetos podem estar na forma de animais, minerais, vegetais e outros símbolos, segundo a mística, embora todos tenham o propósito de protegê-lo de problemas, más intenções ou doenças, uma vez que cada um deles tem um propósito específico.

“Antes de nos aprofundarmos nesse sentimento tão comum, porém indesejado, precisamos ter algo em mente: ninguém pode ter poder sobre a sua vida, a não ser que você dê poder ao outro. Conhecer ferramentas para se apropriar do seu poder pessoal é o caminho para afastar a inveja, tanto a do outro quanto a nossa", explica a espiritualista Kélida Marques.





Conheça abaixo cinco amuletos de proteção para usar no dia a dia:



ESTRELA DE CINCO PONTAS





A Estrela de Cinco Pontas é um símbolo de referência para atrair boa sorte. Além de proteger a pessoa que o usa e ser um amuleto contra doenças, atrai bem-estar e fortuna para a vida de quem o usa.

Este objeto está ligado ao pomo de Adão pela lenda de que, no caso de abrir o fruto ao meio, essa estrela de cinco pontas poderia aparecer.





Além disso, o item represente várias figuras geométricas: um pentágono, pentalfa ou pentagrama. Este pentagrama também é usado em rituais de magia branca. Sua forma está associada à de um homem com a cabeça no ponto superior e as pernas abertas nos dois pontos inferiores.

OLHO DE HÓRUS





A origem do Olho de Hórus como amuleto vem da mitologia egípcia. Representa Udyat, o olho com propriedades mágicas que foi dado a Hórus, filho de Osíris, depois de perder o olho esquerdo.

Este é um símbolo que dá estabilidade cósmica e que traz plenitude, já que suas propriedades incluem proteção, cura, magia e purificação.





O Olho de Hórus também é um símbolo ligado ao Sol e à ordem universal, qualidades que o tornam um dos amuletos de boa sorte mais usados.

A MÃO DE FÁTIMA





A origem da Mão de Fátima é muçulmana e judaica e seu uso é difundido em todo o Oriente Médio e no Norte da África.

O amuleto protege dos maus olhos e também é conhecido como Hamsa ou a mão de Deus. Acredita-se que tenha um significado semelhante à "Que Deus esteja com você" ou "Que Deus te abençoe".





ROSA DE JERICÓ





A Rosa de Jericó é uma planta natural comum em áreas desérticas da África, especialmente no Norte e no Oriente Médio. Sua propriedade mais notável é reviver se você o colocar na água depois de morrer. Graças a isso, é considerado um amuleto de proteção para o lar.





YIN YANG





Yin e Yang são duas forças opostas e, ao mesmo tempo, vitais para representar a dualidade da vida. Por um lado, o yin é a parte feminina e escura que simboliza a terra, enquanto o yang é o lado masculino, a luz e o céu. É preto e branco na cor e pode ser usado em pingentes.





Em muitas mitologias e religiões do mundo, há uma grande variedade de objetos que recebem significado espiritual e protetor. Além de serem usados ​​como amuletos ou talismãs, alguns objetos também são usados ​​em rituais religiosos ou esotéricos.