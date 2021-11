Oficina para mulheres aborda gatilhos emocionais nesta sexta-feira em Londrina

A oficina “Gatilhos Emocionais: como lidar com eles” recebe inscrições de mulheres acima de 18 anos e será transmitida às 14h desta sexta-feira (14) pela plataforma Google Meet.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Iniciativa da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres de Londrina, visa promover a saúde mental do público feminino, como explica Liange Doy Fernandes, responsável pela pasta.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





“A saúde mental é fundamental para lidar com as emoções positivas e negativas. Uma saúde mental comprometida afeta os relacionamentos e a qualidade de vida das pessoas. Então, promover oficinas com essa temática é fundamental, para que as mulheres possam lidar com as questões do dia a dia e ter uma vida mais leve e saudável”, avaliou a secretária.







A ministrante será psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da Secretaria, Lisnéia Rampazzo.





Ela antecipa que oficina vai abordar questões sobre os gatilhos emocionais, como eles podem interferir na rotina das pessoas e como é possível lidar com isso.

Continua depois da publicidade





“Os gatilhos emocionais são originados por experiências ruins vividas pelo indivíduo. Quando nos deparamos com situações semelhantes, que nos remetem a essas experiências, o gatilho é acionado e vivenciamos emoções e pensamentos negativos, podendo nos comprometer de maneiras prejudiciais. Por isso a importância de controlá-los”, explicou Rampazzo.