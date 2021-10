Parque do Ingá, em Maringá, ganha Espaço Zen e visitantes podem emprestar redes

O Parque do Ingá, atração turística de Maringá (Noroeste), ganhou um Espaço Zen com árvores que sustentam redes de descanso. Para a Prefeitura, a novidade visa "valorizar, ocupar novos espaços e ampliar as opções de lazer dentro deste equipamento público".

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os visitantes podem levar suas próprias redes, mas também há a opção de emprestar uma na recepção do Parque, de forma gratuita, sendo exigida a apresentação de documento com foto. Após a utilização, o contemplado deve devolvê-la e resgatar seu documento.

Continua depois da publicidade





São disponibilizas até quatro redes, já que, segundo a Prefeitura, este é o número máximo que comporta o espaço.





O Parque do Ingá funciona de terça a domingo, das 8h às 17h. É proibida a entrada de pets e oferecer alimentos aos animais silvestres.



Continua depois da publicidade





Em vídeo publicado no Instagram da Prefeitura, a Secretária de Limpeza Urbana, Natália Macedo, exibe o espaço e explica os protocolos para retirada de redes.