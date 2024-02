Psicóloga ajuda adolescentes a refletirem sobre as consequências da autonomia em livro "Escolhas e Consequências"

Com o objetivo de ajudar adolecentes a refletirem sobre as consequências da autonomia, a psicóloga Rafaella Benevides lança o livro "Escolhas e Consequências", publicado pela Matrix Editora. A obra reúne 50 perguntas que abordam os principais desafios da adolescência, criando diversas situações e estimulando os jovens a analisarem as próprias atitudes antes de agir.





De acordo com a autora, na fase da adolescência, assim como é importante dar os primeiros passos para tomar as rédeas da própria vida, também é essencial entender que toda decisão gera uma consequência, e é essa a reflexão proposta pelo livro.





De forma dinâmica e descomplicada, as perguntas encorajam a responsabilidade, empatia e habilidades de resiliência necessárias para tomar atitudes sensatas e positivas.



“Se você está em uma festa e uma pessoa agressiva se aproxima, como reage?”, “Você mentiria para uma autoridade para proteger um(a) amigo(a) que cometeu um ato ilícito?” e “Se perto da sua casa aparecesse uma pessoa oferecendo drogas, o que faria?” são alguns dos questionamentos presentes na obra.



A autora ainda defende que Escolhas e consequências permite um diálogo aberto com os adolescentes e reforça a magnitude de se aprender a tomar boas decisões desde cedo. Ao discutir como enfrentar situações sociais delicadas a tomar decisões éticas, é possível semear as bases para um futuro mais seguro, consciente e promissor.



Rafaelle Benevides é Mestre em Psicologia, professora de cursos de graduação e pós-graduação. Atua como empresária do segmento de Consultoria em Recursos Humanos e desenvolvimento humano comportamental.