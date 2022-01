Santuário de Londrina abre inscrições para encontro de preparação e legitimação de noivos

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, na Vila Nova em Londrina, realiza em março mais um encontro de preparação para o sacramento do matrimônio, destinado a noivos que estejam com o casamento marcado, além de casais que necessitam da legitimação. O encontro será presencial e com inscrição R$ 100 por casal. As inscrições podem ser feitas presencialmente ou online.

"Essa é mais uma oportunidade que nós, do Santuário, oferecemos aos casais para se prepararem para o sacramento do matrimônio, que exige uma série de detalhes e cuidados em sua preparação, por isso, nesse encontro vamos orientar esses casais", ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.

A programação do encontro inclui atividades nos dias 12, 13, 19 e 20 de março. Além dos noivos, que, tradicionalmente, participam deste desta atividade, também poderão participar casais que já vivem juntos, mas, por algum motivo, ainda não oficializaram o casamento. Esse é o caso de casais que participam da legitimação, ou seja, solteiros ou viúvos os que vivem maritalmente, de forma estável e que estejam desimpedidos para legitimar e celebrar o sacramento do matrimônio.







"Nesses casos, o encontro tem como objetivo levar o casal a compreender importância e o significado do matrimônio. Então, destina-se a casais que já vivem a chamada antecipação da vida matrimonial, mas, precisam regularizar seus documentos diante da Igreja", afirma a coordenadora da Pastoral Familiar, Renata Volpe.







Programação:







12/03 - das 14h às 19h30





13/03 - das 8h às 12h





19/03 - das 14h às 22h





20/03 - das 8h às 12h





Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXgihYMtoyOifNHNMBRt1TYq0nhI01rfqkmm-qNdRqKlo74Q/viewform?usp=sf_link