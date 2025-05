Serasa dá auxílio-dívida de R$ 100 para pessoas endividadas

A Serasa anunciou a realização de um novo Feirão Limpa Nome com um vale de até R$ 100 para pessoas endividadas. A iniciativa conta com a adesão de 1.456 empresas de diferentes segmentos.





O Auxílio-Dívida será concedido até domingo (23) para consumidores que pagarem um ou mais débitos que, juntos, somarem pelo menos R$ 300. O benefício será aplicado automaticamente em outra dívida em aberto, que pode estar atrasada ou já negativada.





O auxílio será válido somente para acordos realizados pelo aplicativo oficial da Serasa e pagos via Pix.

O último feirão da Serasa foi realizado em novembro e contou com 10,7 milhões de dívidas negociadas. Desde então, a adesão de empresas à iniciativa teve crescimento de 40%.





"Os resultados impressionantes de novembro, com 10,7 milhões de dívidas negociadas, estimularam a chegada de novas empresas participantes, aumentando em milhões o número de ofertas disponíveis", afirma a especialista da Serasa em educação financeira, Aline Maciel.





Na nova edição, 602 milhões de dívidas podem ser negociadas com descontos de até 99% e com parcelas de até 72 vezes. As negociações no feirão podem ser feitas até o dia 26 de março.





Aqueles que pagarem suas dívidas via Pix poderão ter o nome limpo instantaneamente, com a atualização do Serasa Score no momento do pagamento.