Sesc Paraná organiza Maratona Solidária em prol do programa Aprender & Jogar

O Sesc Paraná organiza mais uma Maratona Solidária em prol do programa Aprender & Jogar, projeto esportivo e social criado pela própria instituição que atende crianças de 5 e 17 anos em todo estado.





O evento convida a população a correr os 42km de uma maratona de forma individual, em duplas, quartetos ou octetos, em até 7 dias. Nesta edição, em vez da cobrança em dinheiro as inscrições serão feitas através da doação de pares de tênis esportivo novos, no valor mínimo de R$ 100, que serão destinados às crianças atendidas pelo projeto. As inscrições darão direito a um kit exclusivo da prova, com camiseta biodegradável, sacola térmica e bandana, além da medalha de maratonista solidário. O número de pares doados pelos corredores varia de acordo com o tamanho da equipe:

Assim, na prova individual e em dupla, será pedido a doação de um par de tênis; nos quartetos, serão dois pares; enquanto nos octetos pede-se quatro pares do calçado.