Conheça o 'smishing', novo golpe virtual por SMS para roubar dados pessoais

A série “Sempre Alerta” da Serasa, que orienta os consumidores sobre como identificar e se proteger de fraudes com o uso de dados pessoais, revela no capítulo desta semana como é o novo golpe de smishing, que visa roubar dados pessoais por meio de mensagens de SMS.

Diferenças entre smishing e phishing







Entre as informações mais visadas pelos dois golpes estão os dados do CPF, RG e cartões de crédito, além das senhas e login de e-mail. No phishing, os criminosos instalam softwares maliciosos (malwares) nos dispositivos das vítimas para obter os dados.

Já no smishing, o golpe é aplicado por meio de mensagens de texto enviadas para o celular da vítima por SMS ou aplicativos de bate-papo. Basta um clique para que o ataque seja bem-sucedido. Nos dois tipos de golpes os dados sigilosos das vítimas, como as informações dos aplicativos de bancos, podem ser furtadas de telefones, tablets e computadores.