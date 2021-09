Taróloga ensina simpatias para deixar a relação mais apimentada e atrair quem você deseja

O Dia do Sexo é comemorado nesta segunda-feira (6) e nada melhor do que aproveitar uma data especial e dar um up na relação. Com a correria do dia a dia, é normal que o relacionamento dê uma certa esfriada, o cansaço bata e constância do sexo diminua. Mas este tipo de problema não significa o fracasso da relação. A taróloga e cartomante Maria do Sol, também conhecida na internet como Magia do Sole, conta que algumas simpatias podem ser grandes aliadas da vida sexual.





“A força da ajuda espiritual é capaz de grandes feitos desde que feita com fé e acreditando no seu poder pessoal. As simpatias vão resgatar o desejo dos casais, intensificar a vida sexual de quem precisa e ampliar o poder da sedução”.





Maria do Sol esclarece ainda que as simpatias servem tanto para quem é comprometido quanto para os solteiros, que estão precisando de uma “ajudinha” para conquistar aquela pessoa. Confira:

1) Se você for ter um encontro, coloque um pouco de canela em pó nas mãos e passe nas partes íntimas, ou então, acenda incensos de canela no ambiente. A pessoa vai se sentir atraída por você. A canela é dotada de um aroma adocicado, muito usada para compor fragrâncias femininas. Por isso, aumenta o poder de sedução, estimula os desejos sexuais e restabelece a autoconfiança.





2) Pegue o seu perfume e passe do pescoço até o umbigo, em seguida, passe de um lado ao outro dos seios, pensando na pessoa e use sempre este perfume com essa pessoa.

3) Acenda um incenso de canela e escreva o nome do seu parceiro ou de quem você deseja atrair, com lápis. Depois, queime o papel e quando acabar, reúna os restos do papel com as cinzas do incenso, pedindo que a sensualidade fique mais forte entre vocês. Quando ver a pessoa, assopre ao vento, pedindo sempre amor e paixão para vocês.

4) Em uma panela, coloque água, uma maçã cortada em quatro pedaços, o nome da pessoa que você deseja que se sinta atraída por você, ou nome do seu parceiro (a), escrito em um papel, acrescente um pouco de canela em pó e um pouco de açúcar. Deixe ferver e desligue o fogo. Em seguida, coloque as pétalas de duas rosas e o perfume que você mais usa.