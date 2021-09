Terceira rodada de conteúdos do Grupo FOLHA

No Gente você acompanha a cobertura da live da Folha de Londrina, a Terceira edição da rodada de conteúdos com o tema “Como a inovação pode aumentar a produtividade e a qualidade na construção civil e no mercado imobiliário”. Como painelistas contamos com Leonardo Yoshii, CEO do Grupo A.Yoshii, Gerson Guariente, engenheiro civil e vice-presidente do Sinduscon Paraná Norte, Raul Fulgêncio, que acumula 49 anos de atuação e é referência no mercado imobiliário e como mediador, Rubens Negrão, que é coordenador estadual da linha de empresas de Alto Potencial do Sebrae/PR.



