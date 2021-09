Trabalhadores querem que empresas exijam vacinação de colegas, diz LinkedIn

Na retomada do trabalho presencial, os brasileiros estão preocupados com a vacinação dos colegas, segundo pesquisa do LinkedIn com 1.000 pessoas. Cerca de 90% consideram importante que as empresas exijam a imunização contra a Covid para retornar aos escritórios.





Para aproximadamente 85% dos entrevistados, é importante que as empresas realizem testes para detectar a doença. Eles também dizem que pretendem perguntar aos colegas de trabalho com quem interagem diariamente se eles tomaram a vacina.

Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para a América Latina, afirma que o resultado serve de alerta aos gestores que estão organizando o retorno ao escritório. Segundo ele, os brasileiros também têm tido preferência pelo modelo híbrido.

​O executivo diz que, no Brasil, o LinkedIn ainda não tem data para voltar ao trabalho presencial, e também não decidiu se vai exigir que os funcionários estejam vacinados.