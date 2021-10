Twitter vai alertar sobre tretas e 'conversas intensas' na plataforma

O Twitter anunciou nesta quarta-feira (6) que começa a testar um recurso que alerta os usuários sobre discussões que possam estar muito intensas na plataforma.

Antes de se engajar em uma conversa, a pessoa poderá saber se a troca de mensagens já virou uma "treta". A função é testada tanto no Android como no iOS.

"É um trabalho em andamento à medida que aprendemos como melhorar o apoio a uma conversa saudável", disse a empresa.





A empresa já havia comunicado, no fim de setembro, que criaria ferramentas relacionadas ao controle de conversas.

"Estamos explorando novas maneiras para que as pessoas filtrem discursos indesejados em suas respostas –evitando xingamentos ou emojis direcionados", disse a empresa, que ainda desenvolve o recurso.





Essa é mais uma das recentes mudanças que a companhia passou a rodar. No fim de setembro, o Twitter liberou um sistema de bonificação em que usuários podem enviar dinheiro a outras pessoas e a organizações na rede social.





A rede social também anunciou que influenciadores poderão cobrar assinatura mensal de usuários que quiserem acesso a conteúdos exclusivos, em uma lógica parecida à da plataforma OnlyFans.

Chamado "Super Follows", o recurso será testado com um pequeno grupo nos Estados Unidos e no Canadá, mas será ampliado para outros países.