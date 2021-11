Vendas pela internet devem ter desconto menor em Black Friday e Natal de 2021

As vendas pela internet devem ter descontos menores na reta final de 2021 na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo levantamento da Adobe sobre tendências de consumo no mundo.

As promoções de equipamentos eletrônicos, por exemplo, devem chegar a 22%, ante 27% em 2020. Historicamente, este grupo costuma ter descontos maiores na comparação com outras 18 categorias de produtos, inclusive ao longo do ano, diz a Adobe.

A projeção considera o intervalo entre 1º de novembro e 31 de dezembro, e abrange datas como Black Friday e Natal.





Mesmo com menos descontos, as vendas online na temporada devem crescer 11% em relação ao ano passado, chegando a US$ 910 bilhões no mundo.

De acordo com a pesquisa, cerca de 50% dos entrevistados planejam presentear outras pessoas com bens físicos, enquanto 17% querem oferecer uma experiência, como ingressos para shows, eventos esportivos e passagens aéreas.