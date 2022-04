Confira onde se divertir em Londrina neste fim de semana

Fim de semana em Londrina e você aí se perguntando o que fazer? Caso queria dicas de lugares para curtir os dias de descanso fora de casa, confira o guia abaixo com diversas opções para escolher, começando já nesta quinta-feira!

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Quinta-feira (28)

Continua depois da publicidade

Rock

Continua depois da publicidade

O Vitrola é a primeira alternativa para quem curte um rock. O bar fica na Avenida Higienópolis, 2405, abre às 21h e o evento conta com open bar e outros estilos musicais, como o pop dos anos 90 e 2000. Para garantir a entrada mais barata, é preciso comprar ingresso antes de ir. O preço começa em R$ 15 e aumenta conforme o lote muda. Para quem quiser adquirir na porta, o preço é R$ 45.

O Valentino terá como atração nesta quinta a banda Yellow Purple Rock. O bar se localiza na Rua Prefeito Faria Lima, 486, abre às 19h e o valor cobrado na entrada é R$ 15.

Sexta-feira (29)

Pop

Na sexta, a New York Lounge, que fica na Rua Rio Grande do Norte, 750, começa suas atrações às 23h. Desta vez, com um novo estilo musical: o Hyperpop! Entrada por R$ 15 com o nome na lista e R$ 20 fora dela.

O Valentino arrasa a sexta-feira com a festa Funk-me e a presença dos DJs Esteves, Ed Groove e Luciana Telles. Para quem ainda não conhece a Funk-me, são várias músicas pop que fizeram sucesso ao longo dos anos e alguns hits atuais. A entrada custa R$ 18.

Funk

Nesta sexta, tem pancadão na 2800 Music Club, na Avenida Higienópolis, 2800. As portas se abrem às 23h e a entrada é a partir de R$ 30.

Outra opção para quem curte funk é o Tozen Lounge Bar. A atração da vez é o Mc Tuto. A entrada para as mulheres é gratuita até as 21h40 e, para os homens, o preço sobre conforme lotação. O open bar vai estar disponível por três horas a partir do começo da festa e o pessoal pode começar a chegar a partir das 21h.

Rock

A banda EmoSquad vai trazer muita lembrança boa para quem é da época do NX Zero. A entrada, para quem não tem o nome na lista, é R$ 12 até as 22h e, depois, passa a ser R$ 25. Para quem garantiu o nome na lista, a entrada é R$ 5 até as 22h e, depois, sobe para R$ 20. Para colocar o nome na lista e pagar mais barato, basta acessar o Instagram deles (@vitrolabar) e seguir as instruções.

Sábado (30)

Funk

No Tozen Bar o pancadão é garantido. O open bar vai estar disponível por três horase o pessoal pode começar a chegar a partir das 21h.

Rock

Quem curte Foo Fighters se liga nessa: o Vitrola vai ter um cover especial da banda! A entrada, para quem não tem o nome na lista, é R$ 10 até 22h e sobe para R$ 25. Para quem garantiu o nome na lista a entrada é totalmente gratuita até às 22h e, depois, passa a ser R$ 20.

O Valentino traz a banda de rock Primos da Cida. As entradas - infelizmente - já estão esgotadas, mas o bar já garantiu que a atração volta no dia 2 de julho!

Sertanejo

Na 2800 é dia da mulherada curtir com 50% de desconto na entrada. A atração é a cantora Marina Fonseca.