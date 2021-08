Aposentadoria pessoa portadora de necessidades especiais

Muitas pessoas acreditam que o benefício só é concedido para aqueles que ocuparam vagas especiais (PCDs), mas isso não é requisito essencial. Uma pessoa com cardiopatia grave pode ser considerada deficiente para fins previdenciários, por exemplo. Outra com sequelas de câncer de mama ou portadora de espondilite anquilosante também pode ser considerada deficiente e conseguir obter uma aposentadoria maior e mais rapidamente. Vale a análise do caso a caso, mas muitas doenças podem gerar esse enquadramento.

A concessão do benefício será dada a partir de duas (2) perícias no INSS: uma perícia médica e outra perícia social ou funcional (realizada por assistente social que analisará o grau de deficiência no cotidiano do segurado, como as limitações, e se o trabalho está sendo ou foi realizado com maior dificuldade, dentre outros aspectos).