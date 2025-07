Apostas esportivas fortalecem presença no Nordeste com aliança estratégica

O Grupo Esportes Gaming Brasil, detentor da marca Esportes da Sorte. atua com licença oficial emitida e cumpre todas as exigências estabelecidas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A regularização da empresa promove mais segurança jurídica e confiança para consumidores, parceiros e investidores.





Além disso, a empresa mantém iniciativas voltadas para o jogo responsável, com campanhas educativas, canais de suporte e conteúdos informativos sobre uso consciente e prevenção de comportamentos de risco. Essas ações acompanham a evolução do setor, que hoje demanda mais do que patrocínio: exige responsabilidade e transparência.





Ceará e Esportes da Sorte: compromisso com o futuro





A parceria entre o clube e a empresa de apostas online representa mais do que uma aliança comercial — trata-se de uma união entre duas instituições que compartilham valores como respeito à cultura local, investimento em pessoas e visão de longo prazo.





Ao apostar no futebol nordestino, a Esportes da Sorte demonstra seu comprometimento com o crescimento do esporte em todas as regiões do país, abrindo caminhos para um modelo de patrocínio mais humano, inclusivo e responsável.