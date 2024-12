Bitcoin hoje: entenda sobre a maior criptomoeda

Apesar das marcas históricas recém atingidas, o valor do Bitcoin hoje, além de outras importantes criptomoedas, não teve o desempenho esperado. Isso porque, ao contrário da tendência de alta do mês de novembro, essa semana o preço da moeda regrediu.

Após a máxima histórica de US$ 99.645, o BTC começou a ser negociado na casa dos US$ 95.000. Com uma queda de quase 5% no primeiro dia útil de dezembro, a moeda acumulou algumas perdas consecutivas.

Por sua vez, essa mudança de cenário surpreendeu todo o mercado. Afinal, no último mês, a alta acumulada da principal moeda digital ultrapassa a casa dos 37%. Enquanto isso, as altcoins têm registrado importantes aumentos.



Valorização de altcoins ultrapassa 30%

Ao passo que o Bitcoin hoje demonstra perda de força, moedas alternativas passaram a registrar altas importantes. Algumas delas incluem os tokens MATIC, POL e SAND, que registram alta acima de 30%.

No caso da Hedera (HBAR) e da IOTA, a valorização é ainda maior. Isso, pois o preço de negociação das moedas atingiu a marca de 46% e 48,3%, respectivamente. Considerando os principais criptoativos disponíveis no mercado, Cardano (ADA) e XRP também subiram.

Nos últimos 30 dias, inclusive, o XRP, que é uma criptomoeda associada à Ripple, acumulou uma valorização de mais de 400%.

Aliás, com esse aumento, o XRP passou a ocupar uma posição de destaque entre as principais criptomoedas do globo. Na terceira colocação, a moeda supera, em valor de mercado, o USDT que é uma stablecoin lastreada em dólar americano, emitida pela Tether.



O Bitcoin (BTC) ainda poderá ultrapassar os US$100 mil?

Após as quedas recentes, o Bitcoin não conseguiu voltar ao seu nível de crescimento consistente. Embora ainda esteja próximo da marca simbólica de US$100 mil, a moeda não atingiu esse patamar.

Diante disso, o Bitcoin hoje pode permanecer sem força para alcançar outros recordes. Lembrando que a criptomoeda obteve, em 22 de novembro, sua máxima histórica de US$99.830 após eleição de Donald Trump.

Vale notar, porém, que a expectativa entre especialistas é de que o Bitcoin comece 2025 rompendo a barreira dos US$100 mil. Isso, com base nas perspectivas de um cenário econômico mais positivo para este setor.

Mesmo assim, é importante estar alerta sobre a necessidade de observar fatores macroeconômicos. Isso porque, o corte de juros nos EUA, por exemplo, pode impactar nos preços de ativos, sobretudo em relação ao valor do Bitcoin hoje.



Existe chance do Bitcoin operar abaixo de US$90 mil?

Como está operando em queda nesta semana, a tendência de baixa pode levar ao risco de a moeda perder o seu suporte de US$95 mil. Importa notar que, com as desvalorizações dos últimos dias, a perda da moeda, em valor de mercado, vem chegando a 2% por dia.

Nesse cenário, sobretudo em curto prazo, o Bitcoin hoje demonstra sua tendência de baixa. Apesar disso, a expectativa é de que os compradores busquem a manutenção no nível de suporte atual. Do contrário, é possível que a criptomoeda atinja os mesmos níveis da sua última mínima registrada, isto é, a casa dos US$91 mil.

Segundo especialistas, para que o Bitcoin se mantenha impulsionado, a região dos US$87 mil, por exemplo, é crucial. Portanto, em uma eventual confirmação da tendência de baixa, existe a chance de o Bitcoin hoje operar abaixo de US$90 mil.



Crypto All-Stars e Flockerz podem ser alternativas válidas ao Bitcoin hoje

Em um cenário desfavorável, como diante da queda no preço do Bitcoin, muitos investidores procuram alternativas promissoras. No mercado de criptomoedas, dois projetos têm se destacado, sendo eles o Crypto All-Stars ($STARS) e o Flockerz Token ($FLOCK).

De um lado, o Crypto All-Stars vem chamando atenção por sua abordagem no universo dos memecoins. Com um modelo baseado no MemeVault, ele unifica o staking de memecoins populares, como $DOGE, $PEPE, $SHIB e $FLOKI.

Nesse sentido, os investidores podem obter lucros ao fazer staking dessas moedas e receber prêmios creditados no token exclusivo do projeto. Vale notar que, durante sua pré-venda, o Crypto All-Stars já arrecadou mais de US$ 4 milhões, com tokens vendidos a preços acessíveis.



Entenda o projeto Crypto All-Stars:

O grande diferencial do Crypto All-Stars é o MemeVault, uma ferramenta exclusiva que permite aos usuários fazer staking de memecoins populares, como DOGE, Shiba Inu e PEPECOIN. O sistema unifica o staking em um só lugar, oferecendo retornos atrativos estimados em 405% APY. Essa abordagem possibilita que investidores diversifiquem suas estratégias enquanto acumulam recompensas em tokens STARS.

O token STARS pode ser adquirido na pré-venda por um preço inicial de US$ 0,0015806, oferecendo uma oportunidade de entrada acessível para quem deseja se posicionar cedo. Os interessados podem usar carteiras de criptomoedas compatíveis, como a Best Wallet, que aceita ETH, USDT e BNB, além de permitir compras com saldo de memecoins como FLOKI e SHIB. O projeto também oferece um widget para transações com cartões bancários.

>>> Visite Crypto All-Stars <<<



Entenda o projeto Flockerz