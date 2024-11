Botafogo conseguirá dar a volta por cima em 2024? Equipe luta por dois títulos

A temporada 2024, até aqui, está sendo um verdadeiro sonho para os torcedores do Botafogo. A equipe, afinal, já está praticamente na final da Libertadores e, além disso, é líder do Brasileirão. Não à toa milhões de alvinegros estão utilizando o código promocional Betclic para apostar no sucesso do time.





Se o Botafogo garantir ao menos um desses títulos conseguirá apagar a imagem deixada no ano passado, quando liderou o Brasileirão durante 31 das 38 rodadas, mas acabou perdendo a taça de maneira inacreditável.





Com uma reta final desastrosa, a equipe de John Textor viu o Palmeiras diminuir a vantagem e ultrapassá-lo para ficar com o título. O sentimento de decepção tomou conta da torcida do botafoguense, mas a resposta do clube foi rápida.





Na temporada seguinte, com um elenco bastante fortalecido, o Botafogo é sério candidato aos dois principais títulos. Apesar disso, nada está garantido - e o Alvinegro sabe muito bem que nenhum campeonato é conquistado por antecipação.