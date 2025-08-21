Brasil que Alimenta: ações do Governo Federal garantem acesso à alimentação saudável em todo o País

Com cozinhas solidárias, cisternas e apoio a pequenos produtores, as políticas públicas federais têm levado mais dignidade e segurança alimentar a milhares de famílias no Estado





Comida de verdade voltou a ser prioridade no Brasil, já que, em julho de 2025, a ONU (Organização das Nações Unidas) anunciou a saída do País do Mapa da Fome, reconhecendo políticas públicas que garantem alimentos de qualidade para quem precisa.





E na correria do dia a dia, entre as diversas tarefas, o trabalho, os estudos e até uma rápida parada para cuidar das compras ou resolver alguma pendência, é possível perceber que uma coisa faz toda a diferença: ter o que comer, e comer bem.





Na região Sul do país, muita gente ainda sente na pele o peso da insegurança alimentar. Mas iniciativas que valorizam a produção local e garantem comida de verdade no prato têm mudado essa realidade.





Com o apoio do Governo Federal, todo o estado do Paraná tem recebido ações que fortalecem a agricultura familiar, ampliam o acesso à água potável e oferecem refeições prontas para quem mais precisa.





É comida que sai do campo e chega à mesa, gerando renda para quem planta e dignidade para quem consome.





Essas ações, por sua vez, fazem parte do “Brasil que Alimenta”, programa que tem como objetivo garantir o direito básico de toda pessoa: acesso a uma alimentação saudável, respeitando a cultura e as necessidades de cada região, do campo às cidades.





Comer bem é direito de todo mundo





No Paraná, assim como em todo o Brasil, comer bem não é luxo nem privilégio, é um direito de todos. Não importa onde a pessoa mora, sua cor, sua renda ou idade: todo mundo merece acesso a uma alimentação de qualidade.





Ter comida de verdade quer dizer poder consumir alimentos fresquinhos, nutritivos e variados, que respeitem a cultura local e as tradições da região. Não significa só saciar a fome, mas garantir saúde, sabor e dignidade na mesa de cada família.





Para garantir esse direito, o Governo Federal tem investido em programas e ações que alcançam quem mais precisa, promovendo solidariedade e criando oportunidades para um futuro melhor em todo o Estado. Quer saber como? Continue aqui!





PAA: dinheiro e oportunidades para agricultores familiares





Ao longo de dois anos, o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) investiu mais de R$ 2 bilhões para comprar mais de 400 mil toneladas de alimentos frescos direto da agricultura familiar.





Esse dinheiro fez a diferença para muita gente, já que pequenos produtores conseguiram manter a produção, garantir a renda e, ainda, levar alimento saudável para creches, escolas, hospitais e cozinhas solidárias.





O PAA ajuda, sim, quem planta, mas também preserva a cultura alimentar da região, incentivando o cultivo de frutas, verduras e legumes típicos da região Sul. Além disso, gera emprego e renda para as comunidades, criando uma rede que conecta quem produz e quem precisa.





Cozinhas Solidárias: refeições para quem não tem como garantir o prato cheio





As Cozinhas Solidárias, por sua vez, são uma ajuda para quem não consegue garantir comida todo dia em casa e integram a Estratégia Alimenta Cidades, que já destinou R$ 15,5 milhões à compra e à doação de alimentos para 27 cidades.





Até o fim de 2025, o Governo Federal espera preparar mais de 14 milhões de refeições nas Cozinhas, que alcançam milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil.





Na região Sul do país, especialmente em bairros periféricos dos estados e cidades, as cozinhas são um alívio para famílias que ainda enfrentam a insegurança alimentar, já que funcionam como uma rede de apoio, oferecendo refeições frescas, nutritivas e gratuitas para quem mais precisa.





O que faz esse programa dar certo é a parceria entre os governos federal, estadual e municipal, que atuam juntos para ampliar o alcance da ação. Mais do que combater a fome, isso tudo reforça a solidariedade e resgata a dignidade de quem passa por dificuldades.



